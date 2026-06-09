El Gobierno presenta el plan de prevención y lucha contra los incendios forestales 2026

Un grupo de animales en medio de un terreno calcinado por un incendio Archivo El Ideal Gallego

Como cada año, el Gobierno ha presentado el plan de prevención y lucha contra los incendios forestales para el año 2026, que recoge las "actuaciones en materia de seguridad ciudadana, infraestructuras, actuaciones de información, coordinación, prevención y extinción en el ámbito forestal".

El Ejecutivo ha decidido mantener una línea continuista con respecto a los planes publicados años anteriores, como ya había anticipado la portavoz del Gobierno y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

"(El plan) conlleva un dispositivo similar al de años anteriores, formado por efectivos de las Brigadas de Incendios Forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado", ha declarado la ministra, quien ha indicado que este plan involucra a un total de trece ministerios.

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Con respecto a los efectivos de la Guardia Civil, encargados de funciones de vigilancia, alerta e investigación, la principal novedad es que la Agrupación de Reserva y Seguridad se "reforzará con dos escuadras del Grupo de Caballería", una en la Comandancia de Ourense y otra en la de Pontevedra.

Por otro lado, y también como refuerzo, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil tendrá preparados "para su actuación a nivel nacional" medios aéreos para intervenir en cualquier emergencia o investigación relacionada con los incendios forestales, pudiendo ser movilizados "según las necesidades operativas".

En el ámbito de la Policía Nacional, las Unidades de Intervención Policial participarán "a requerimiento" de las Jefaturas Superiores afectadas en labores de "desalojo, acordonamiento, cierres, bloqueos y prevención".

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En el plan se recuerda que, como lleva ocurriendo desde el año 2005, la Unidad de Policía Nacional de Andalucía se integrará en el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

En Galicia -a través del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga)- y en la Comunidad Valenciana -a través del Plan de Prevención y Vigilancia de Incendios Verano-.

La Dirección General de Tráfico también jugará un papel importante en materia de prevención mediante la consulta diaria de la información relativa a incendios forestales y su posterior señalización en las zonas afectadas (ya sea por incendios o por alertas).

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil prestará apoyo a "todas las labores de gestión de tráfico" que sean necesarias a consecuencia de los incendios, una tarea de "control y gestión" que también se realizará por medio del servicio prestado por los helicópteros y drones de la DGT.

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"Otra colaboración importante de esta Dirección General es su presencia continua en los medios de comunicación y canales de difusión", indica el documento.

Se menciona de igual manera que el Ministerio de Defensa cuenta con la Unidad Militar de Emergencias (UME) como "unidad de primera intervención", y con el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, el cual opera las aeronaves anfibias de lucha contra incendios.

Por último, el Ejecutivo ha informado de que se ha suscrito un convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife para "regular la participación de unidades de las Fuerzas Armadas en actividades de prevención de incendios forestales en la isla", el cual también se prevé para Galicia.