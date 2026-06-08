Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Sánchez regala al papa un bonsai de olivo español como símbolo de paz y diálogo

Efe
08/06/2026 11:15
El papa León XIV (d), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) y el presidente del Senado, Pedro Rollán (i)
El papa León XIV (d), junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c) y el presidente del Senado, Pedro Rollán (i)
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado al papa un bonsai de olivo español, con el que ha querido destacar el papel de este árbol en la historia de España y su simbolismo universal de paz y diálogo, valores que considera que comparten España y el Vaticano.

Sánchez ha obsequiado al papa con este bonsai en la reunión de unos veinte minutos que ambos han mantenido en la Nunciatura Apostólica con motivo de la visita que el pontífice realiza a España.

Galería

La visita del papa León XIV a España, en imágenes

El papa León XIV a su salida de la nunciatura tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Madrid, en el que es el segundo encuentro entre ambos durante su pontificadoVer más imágenes

El ejemplar que ha regalado el jefe del Ejecutivo a León XIV tiene 13 años y, según el Gobierno, busca reflejar el papel del olivo, que lleva siglos enraizado en la historia, la cultura y la economía de España.

Resalta igualmente el Gobierno que el olivo representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica.

Al mismo tiempo, considera que el cultivo del olivar es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y de la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible, como un puente entre lo rural y lo global.

Resalta también el Gobierno que en España el olivar ha definido la fisonomía de comunidades, extendiéndose por millones de hectáreas y creando ecosistemas que frenan la desertificación y protegen la fauna ibérica autóctona, además de generar espacios de vida compartida. 

El papa ha recibido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sede de la Nunciatura, en Madrid, en el que es el segundo encuentro entre ambos durante su pontificado.

León XIV recibió ya a Sánchez en el Vaticano el pasado 27 de mayo, donde abordaron la necesidad de diálogo entre iglesia, gobierno y sociedad, y constataron su sintonía en asuntos como la defensa de la paz, la migración o la inteligencia artificial.

En rueda de prensa al término de esa audiencia, el presidente del Gobierno elogió al papa por ser una "brújula moral en la lucha contra la injusticia" y "una inspiración en un mundo muy necesitado de ella".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Numerosos vecinos y visitantes aprovecharon el fin de semana para pasarse por el centro para descubrir las nuevas tiendas y espacios de hostelería y restauración

Marineda City incorpora una nueva firma de moda femenina con la apertura de Brownie
Redacción
Carlos Montes, de La Sifonería Gastrobar de A Coruña

Carlos Montes, de La Sifonería Gastrobar de A Coruña, a por el título de mejor cocinero de tapas de Galicia
EP
El Corte Inglés de Ramón y Cajal

El Corte Inglés de A Coruña reparte un boleto ganador del sorteo de la ONCE
Redacción
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante el juicio

Manos Limpias concluye que la contratación del hermano de Pedro Sánchez fue "una grosera ilegalidad"
EFE