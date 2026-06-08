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España

Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso tras las últimas causas judiciales

Efe
08/06/2026 15:29
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
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EFE
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La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados acordó este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el pleno de la Cámara el 24 de junio para abordar la situación política tras las causas judiciales que afectan al PSOE.

Fuentes parlamentarias concretaron la fecha después de que el jefe del Ejecutivo presentara una solicitud de comparecencia, que se celebrará como era previsible en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones.

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Sánchez, que también hablará de los resultados del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio, pidió comparecer después de que agentes de la UCO acudieran a Ferraz para requerir información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afectaran al PSOE y al Gobierno.

Casi de forma simultánea a su petición, registraron otra solicitud de comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís, partidos que apoyaron su investidura.

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Para cuando Sánchez acuda al Congreso ya habrá comparecido en la Audiencia Nacional el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa de Plus Ultra como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias para beneficiar a la aerolínea.

Ha sido citado por el juez José Luis Calama para los días 17 y 18 de junio.

Tras su comparecencia, el sábado 27 de junio, el PSOE ha convocado un Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos.

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No se reúne desde hace un año y aquella última reunión estuvo marcada por el caso Koldo -acababa de dimitir Santos Cerdán como secretario de  Organización- y fue eclipsada por el caso Salazar, dirigente socialista que abandonó sus cargos en Ferraz y en Moncloa por denuncias de acoso sexual contra él. 

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