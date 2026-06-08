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España

Manos Limpias concluye que la contratación del hermano de Pedro Sánchez fue "una grosera ilegalidad"

Efe
08/06/2026 11:17
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante el juicio
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante el juicio
EFE
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Manos Limpias ha reiterado este lunes, en la presentación de su informe definitivo en el juicio a David Sánchez, que la llegada de éste a la Diputación de Badajoz fue "una grosera ilegalidad" y "una decisión política", donde el "único mérito" era ser "hermano" del líder del PSOE y presidente del Gobierno.

"Ha sido una auténtica patraña" y "un enchufismo, un mal endémico de este país", ha insistido el letrado de Manos Limpias, José María Bueno, que pide tres años de prisión para el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, y un año y medio para David Sánchez.

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Al inicio de su exposición, Bueno ha expuesto que este proceso judicial ha sido posible gracias a "la prensa libre", a la investigación de Manos Limpias (autora de la denuncia inicial), al trabajo de instrucción dirigido por la jueza Beatriz Biedma y a las acusaciones populares.

Frente a ello, ha situado a la Fiscalía, que "se ha opuesto", como también ha ocurrido -ha apuntado- con la causa abierta a la esposa del presidente, Begoña Gómez. 

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