El histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: pide "una renovación moral" y "altura de miras"

El papa León XIV, aplaudido en el Congreso de los Diputados EFE

El papa León XIV ha pedido este lunes en el Congreso de los Diputados "una renovación moral" y ha invitado a los legisladores a tener "altura de miras", porque "toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír".

"Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral", ha exhortado el pontífice en su histórico discurso en el Congreso.

El papa ha concluido su alocución con el deseo de "que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro".

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"Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio", ha añadido.

Todo en un histórico discurso en el que previamente se ha dirigido a los parlamentarios para subrayar que "la pluralidad política no debería degenerar en la descalificación permanente del adversario" y que los conflictos pueden resolverse cuando "las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos".

Ha hablado también de la importancia del lenguaje, pues "las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro".

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"Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha aseverado.

León XIV ha recordado a los políticos que "de este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios".

Al respecto ha destacado que "una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática" es "la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión".

Las claves de un discurso histórico

León XIV se ha convertido este lunes en el primer pontífice que pronuncia un discurso en el Congreso de los Diputados con una extensa alocución donde ha abordado numerosos temas como la defensa de la vida, la migración, la paz, la crispación política o la libertad religiosa.

Estas son los principales mensajes del discurso de León XIV ante las Cortes Generales españolas:

Altura de miras a los políticos

- "La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario".

- "Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una obligación de custodiar la palabra para 'desarmar el lenguaje'". "La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación".

- "La altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública".

La defensa de la vida

- "Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.".

- "La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización".

La situación de los migrantes

- "La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos".

"Es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran".

La paz y la memoria

- En el contexto global actual "la paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral".

- Dicha paz "reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro" y "una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación".

Que Europa no recurra al rearme

- "Preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional".

- "La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra".

La fe no puede ser relegada al silencio

- "La fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones; sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública".

- "Ser libre no significa únicamente estar libre de coacciones o disponer de muchas posibilidades de elección; significa poder reconocer el bien y adherirse a él responsablemente".

Familia y educación

- "Reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad".

- "Allí donde la familia es sostenida, se fortalece también la estabilidad espiritual y social de las naciones. La familia será siempre la primera escuela de humanidad".

- Ha de respetarse siempre el «derecho primario e inalienable» de los padres a "elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas"

Un deseo para España

- "Que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio".

El papa pide "respeto a los derechos de todos" al firmar en el libro del Congreso

El papa León XIV ha firmado este lunes en el libro de honor del Congreso con un mensaje para los parlamentarios, a los que ha expresado su deseo de que "el respeto a los derechos de todos esté siempre en el ejercicio de la actividad legislativa de esta sede democrática de la soberanía nacional española".

El pontífice ha firmado en el libro de honor a su llegada a la Cámara Baja antes de dar un discurso histórico, el primero de un papa ante las Cortes Generales españolas.