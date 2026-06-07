Aznar aleja la posibilidad de una moción de censura sin apoyos

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante un acto el pasado 4 de junio Luis Tejido (Efe)

El expresidente del Gobierno José María Aznar consideró que “no tiene sentido” que el Partido Popular (PP) presente una moción de censura “si no se va a ganar”, por lo que insistió en la convocatoria de elecciones “cuanto antes”.

En una entrevista en el diario ‘El Correo’, Aznar defendió que ante la situación “de colapso político” que vive el país “la salida más lógica y razonable es convocar elecciones y que los españoles decidan”.

Ante la posibilidad de que los populares presenten una moción de censura, Aznar recordó que no existe “ninguna obligación moral ni tampoco una obligación política” de hacerlo. “Las mociones de censura, si se presentan, es para ganarlas.

Por lo tanto, no tiene sentido presentar una moción de censura si no se va a ganar”, una cuestión que, a juicio del expresidente popular, el PP “tiene muy clara”.

Mayor agravamiento

“Yo no haría una moción de censura porque no se va a ganar. Y punto”, insistió el exmandatario. En opinión de Aznar, lo que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de hacer esta semana es “saber si había elementos suficientes como para poder presentar una moción” porque “la situación cada día se agrava más”.

En este sentido, manifestó que el episodio “más grave” del actual contexto político no son los presuntos casos de corrupción que afectan al “entorno” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “y a su partido”, sino el “deterioro institucional que está sufriendo el país”.

“Pensar que no se va a pagar un coste por ello es estar muy equivocado. Por eso es muy bueno que haya elecciones cuanto antes”, reiteró. Y defendió que durante su época al frente de la Presidencia del Gobierno “no ha habido un solo ministro que haya sido imputado ni investigado por sus actividades como ministro. Ni uno”.

A juicio del exlíder popular, “lo más deseable para España” a día de hoy es “una amplia mayoría que dé lugar a un Gobierno fuerte y estable que tiene que tomar decisiones muy importantes para la pervivencia de la Constitución, de la nación y de la convivencia entre españoles”.

Acercarse a “lo deseable”

“Yo no voy a dejar de llamar a esa amplia mayoría hasta el último día. En política hay que distinguir entre lo deseable y lo posible. Yo intentaré acercarme lo máximo a lo deseable”, justificó Aznar.

“Si no, ya se verá lo que se puede hacer, que en eso consiste la política”, respondió ante la posibilidad de que no se alcance dicha mayoría y Vox entre a formar parte del Ejecutivo.