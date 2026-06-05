La UCO vincula con Díez a la directora de la Guardia Civil

Mercedes Domínguez llega a un acto de toma de posesión Maria Aguilella Pardo (efe)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Leire Díez pudo abordar con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el tema de los casos de hidrocarburos en uno de los tres encuentros que mantuvo con ella. En una conversación entre Leire Díaz y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, fechada el 20 de diciembre de 2024, mismo día en que se produjo el segundo de los encuentros de la exmilitante del PSOE con Mercedes González, éste le pregunta: “¿Cómo te fue con la Benemérita?”

“Como le tengo que dar lo de los hidrocarburos...”, señaló acto seguido Díez, una manifestación que para la UCO “reviste especial interés, en la medida en que la citada conversación tuvo lugar justo después de que Leire se reuniese con la directora de la Guardia Civil, lo que permitiría inferir que en dicho encuentro se tratase el tema de los ‘Hidrocarburos’”, según destaca en uno de sus informes incorporado al sumario del caso Leire.

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Rubén Villalba

Mercedes González admitió el jueves por la noche, en un comunicado, tres reuniones con Leire Díez, dos de ellas sin relación con asuntos del Cuerpo y una tercera en la que esta le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, implicado en un caso judicial, a lo que la máxima autoridad del Instituto Armado se negó, subrayó

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo ayer su respaldo a González, y aseguró que no mintieron sobre las reuniones con Díez porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, dijo, “a todos nos repugna”.

“No tuvo ningún contacto con Leire ni ninguna conversación, ninguna referencia a la trama; de unos hechos absolutamente graves y que a mí me incomodan como ministro”, indicó Marlaska, que luego llegó a decir que el caso de Leire Díez que investiga la Audiencia Nacional por un intento de desprestigiar causas judiciales “repugna a todos”.

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A la pregunta de por qué negó desde hace un año cualquier conversación o visita entre Leire Díez y Mercedes González, el ministro del Interior sostuvo que no mintió porque lo que le dijo la directora de la Guardia Civil es que nunca se trató nada “directa o indirectamente” relacionado con la trama.

En este punto, la prensa le recordó que Mercedes González desveló que en el último encuentro con Leire Díez le pidió que restituyera al comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el caso Koldo, y con el que la llamada fontanera del PSOE se reunió para desestabilizar causas judiciales.

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“Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, yo no tengo por qué dudar”, deslizó el ministro del Interior, aunque luego comentó que está “absolutamente convencido de la honorabilidad y honestidad en su trabajo” de Mercedes González, y también en que “defiende a la Guardia Civil”, como ella mismo dijo ayer al negar presiones.

Presión

“Este ministro no hubiera aceptado ningún tipo de presión al trabajo de la Guardia Civil”, continuó Marlaska, negando cualquier interferencia política desde la etapa de Leonardo Marcos como director, señalado por la UCO por presuntas presiones en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.

González, fue citada para comparecer en la Comisión de Interior del Senado el día 11. Fuentes del PP de la Cámara Alta informaron ayer de que así se decidió en una reunión de mesa y portavoces de esa comisión parlamentaria, en la que tienen mayoría los populares.

Además, la Fiscalía Anticorrupción pidió a Pedraz que cite como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, entre una veintena de personas más, y que llame a declarar como imputada a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

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Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen solicitan su declaración como testigo en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional en el que piden también que testifiquen el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

Por otra parte, la UCO apunta a que la presunta trama medió con “algún miembro” del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para impulsar el “rescate” concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 112,8 millones de euros a la empresa Tubos Reunidos.

Así lo refleja en uno de los informes incorporados al sumario del caso sobre presuntos amaños en varios contratos adjudicados por la SEPI de los que, según los investigadores, se habrían beneficiado la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.