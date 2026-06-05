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España

Cerdán niega liderar la trama de Leire Díez y se ve víctima de una "campaña mediática"

Efe
05/06/2026 12:19
Santos Cerdán
Santos Cerdán
EFE
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El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha reivindicado su "inocencia" y ha mostrado su "más absoluta y radical negativa" ante las acusaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le sitúan como presunto líder de una trama para desbaratar causas judiciales contra el Gobierno o el PSOE y ha considerado que está siendo víctima de otra "campaña mediática".

En un comunicado remitido a los medios, el exdirigente socialista niega "relación orgánica alguna, y mucho menos de superioridad", con la exmilitante socialista Leire Díez y el denominado grupo Hirurok -'nosotros tres', en euskera- que se investiga en la Audiencia Nacional.

Cerdán se muestra víctima de otra "campaña mediática" a la que dice haber sufrido el año pasado tras su imputación por presuntos amaños de obra pública en el caso Koldo, y subraya que "el objetivo no es investigar delitos, sino destrozar personas" ya que, en su opinión, la Policía Judicial no inicia investigaciones sobre hechos concretos y luego busca responsables, sino que utiliza "la metodología inversa".

"Ante esta gravísima situación reivindico mi inocencia", indica Cerdán.

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