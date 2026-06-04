La UCO pide la información tributaria y financiera del PSOE y del PSC de 2024 y 2025

Agentes de la UCO, el pasado miércoles, en la sede central del PSOE en Madrid EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que reclame a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025, así como respecto al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, entre otros.

En un oficio fechado el 1 de junio, la UCO solicita al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que reclame "información adicional tributaria y bancaria" del partido, de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado caso Leire Díez.

Los investigadores quieren así bucear en las cuentas de algunos de los investigados de una supuesta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez y que, según la UCO, habría estado financiada por el partido.

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En total, los agentes quieren que la Agencia Tributaria aporte información respecto a casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, el medio 'Crónica Libre' o varias sociedades del abogado Oliver.

La UCO pretende conocer las cuentas bancarias, cobros, disposiciones, rentas, fondos de inversión, valores, seguros, bienes muebles o inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas, donaciones, fondos de pensiones, operaciones intracomunitarias, cajas de seguridad alquiladas, situación tributaria o declaraciones fiscales, entre otros datos.

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Y reclama asimismo al juez que pida a las entidades bancarias que aporten "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases", de 2024 hasta la actualidad, relativas a cuentas corrientes o de ahorro del PSOE, de ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados -más de 60 vinculadas a Ismael Oliver- o del medio 'Crónica Libre', entre otros.

Los agentes también solicitan al juez que reclame a las entidades del Grupo IKI que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

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La UCO quiere así profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' a través de una tercera agencia "enmarcando el pago dentro de una campaña publicitaria" en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.

El oficio explica que se han hallado "relaciones económicas" de 'Crónica Libre' con la sociedad IKI Group Communications por 18.125 euros en 2024.

Añade, asimismo, que durante el requerimiento de información que la UCO cursó al PSOE la semana pasada "se identificaron operaciones comerciales" del partido con la sociedad IKI Media Solutions.

Por todo ello, la UCO ve "necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC".