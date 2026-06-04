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España

Heridos dos cascos azules españoles por la caída de morteros en Líbano

Efe
04/06/2026 11:21
Zona destruida por los bombardeos en el Líbano
Zona destruida por los bombardeos en el Líbano
EFE
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Dos cascos azules españoles han resultado heridos leves a consecuencia de la caída de morteros en la posición donde se encontraban en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del Líbano, que causó la muerte de otro soldado de la misión de paz de la ONU (FINUL), de nacionalidad serbia.

Los dos militares españoles sufrieron contusiones en el incidente, que tuvo lugar anoche, han confirmado a EFE fuentes de Defensa.

TEHRAN (Iran (Islamic Republic Of)), 15/03/2026.- Iranians walk amid damaged residential buildings in southern Tehran, Iran, 15 March 2026. A joint Israeli and US military operation continues to target multiple locations across Iran since the early hours of 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

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El fallecido, cuya nacionalidad se desconoce, había también resultado herido de gravedad y poco después fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde murió, según ha informado la FINUL.

Los cascos azules españoles por los morteros fueron atendidos en una base de la misión internacional.

El Ministerio de Defensa ha publicado un mensaje en X en el que traslada todo el apoyo a los militares españoles desplegados en la misión en Líbano, tras el ataque de la pasada noche, así como la solidaridad al contingente serbio. 

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