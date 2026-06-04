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España

El Tribunal de Badajoz acepta oír la declaración de David Sánchez en la instrucción, a petición de las  acusaciones populares

Efe
04/06/2026 19:36
David Sánchez, en un momento del juicio
Archivo El Ideal Gallego 
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El Tribunal de la Audiencia de Badajoz que juzga a David Sánchez aprobó atender la petición de las acusaciones populares de reproducir las declaraciones que este realizó en fase de instrucción al entender que en el juicio no se le ha preguntado por varias cuestiones y en otras hay contradicciones.

La aceptación de la misma abrió la sesión vespertina de este jueves, después de que el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, al que se han sumado otras acusaciones populares, solicitara que se reprodujeran en sala las declaraciones del hermano del presidente del Gobierno durante la fase de instrucción.

Bueno respaldó su petición al entender que David Sánchez, en su declaración de este jueves y en la que solo respondió a preguntas de su letrado, Emilio Cortés, cayó en contradicciones en algunos hechos investigados y no dio explicaciones sobre otras al no haber sido preguntado por ellas.

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Estas últimas hacen referencia a la experiencia laboral de David Sánchez antes de que accediera a la Diputación, el proyecto con el que se presentó a la plaza, el desarrollo de la entrevista personal para dicho puesto, su régimen de teletrabajo y la búsqueda de una vivienda en Badajoz antes de que se conociera la resolución de la plaza, así como sus funciones y competencias.

A juicio del abogado de Manos Limpias, las contradicciones están relacionadas con el carácter de posible compatibilidad de su cargo -en el plenario afirmó que el contrato la impedía- y la ubicación y los compañeros de trabajo de la Oficina de Artes Escénicas, pues en instrucción dijo al inicio que no sabía dónde se ubicaba y tanto en su segunda declaración en esa misma fase como en esta jornada matinal expuso que era una denominación y no un espacio físico.

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El abogado de David Sánchez se opuso a esta petición por entender que la prueba podría ser nula y vulneraría el derecho de defensa, especialmente porque los hechos relativos relacionados con su contratación están sobreseídos, y que la 'analogía' entre ambas declaraciones (la matriz de la instrucción y la de la sala) en el Derecho Penal nunca puede perjudicar al reo.

Sin embargo, el tribunal dio la razón al abogado de Manos Limpias atendiendo a sentencias del Tribunal Supremo referidas a similares cuestiones procesales. No obstante, su presidente, José Antonio Patrocinio, recordó que la defensa podría elevar su rechazo a este criterio, pero ya en fase de recurso y si procede.  

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