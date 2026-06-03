Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Sánchez anuncia el inicio de los trámites para presentar los presupuestos de 2027

Efe
03/06/2026 13:54
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez en el acto de colocación de la primera piedra de la futura planta de la multinacional Grifols
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el inicio de los trámites para la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2027.

Sánchez, que ha hecho este anuncio en su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, ha dado así por descartado que el Gobierno presente el proyecto de presupuestos para 2026.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado que esta misma semana se va a publicar en el Boletín Oficial de Estado la orden de elaboración de los presupuestos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Exámenes Selectividad 2026

La CIUG se pronuncia sobre la polémica en Historia de España en la PAU 2026
Dani Sánchez
Pedro Sánchez

Sánchez anuncia el inicio de los trámites para presentar los presupuestos de 2027
EFE
Santos Cerdán

Incautan el ordenador y 7 cajas de Cerdán guardadas bajo llave en sótano de Ferraz
EFE
Una oficina de Abanca en Lisboa

Abanca se incorpora al Clúster Marítimo Español con el objetivo de impulsar el sector de la economía azul
EP