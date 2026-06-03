Sánchez anuncia el inicio de los trámites para presentar los presupuestos de 2027

Pedro Sánchez en el acto de colocación de la primera piedra de la futura planta de la multinacional Grifols EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el inicio de los trámites para la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2027.

Sánchez, que ha hecho este anuncio en su intervención en la clausura de las jornadas anuales del Cercle d'Economia, ha dado así por descartado que el Gobierno presente el proyecto de presupuestos para 2026.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado que esta misma semana se va a publicar en el Boletín Oficial de Estado la orden de elaboración de los presupuestos.