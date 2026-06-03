Leire Díez responde al PP que irá al Senado y ve "necia" la petición de Page de que el PSOE se querelle contra ella

La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional Efe

La exmilitante del PSOE Leire Díez respondió al Partido Popular que acudirá a la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en la Cámara Alta, para explicar las últimas acusaciones que ha hecho el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien autorizó la entrada de la UCO la semana pasada en Ferraz. El juez la sitúa a las órdenes del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dentro de una supuesta trama para obstaculizar las investigaciones policiales y judiciales contra el PSOE.

Así se ha pronunciado la conocida como 'fontanera' del PSOE durante una entrevista en 'Cuatro', en la que también respondió a la petición del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, de que el PSOE se querelle contra ella.

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Ha sido la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien anunció este miércoles nuevas comparecencias en la comisión de investigación del 'caso Koldo', entre ellas las del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la exmilitante socialista Leire Díez.

"El 'Comando de las Cloacas' tendrá que dar la cara", proclamó García durante una rueda de prensa en la que detalló el listado de personas que volverán a ser citadas por la Cámara Alta.

Al ser preguntada sobre si irá al Senado y si va a colaborar, Leire Díez precisó que irá, pero advirtió de que, como la causa está judicializada, ya verá lo que tiene o no tiene que decir.

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Dicho esto, señaló que no va a participar de lo que ha considerado una "cacería" de la que advierte que no es contra ella. "Ojo, que sé que el objetivo de la cacería no soy yo", espetó.

Niega que cerdán le diera órdenes directas

Leire Díez también rechazó que ella recibiera órdenes de Santos Cerdán. "Nunca me dio ninguna orden de forma directa", exclamó para después precisar que a ella no le han ordenado "absolutamente nada".

En cuanto a la petición que realizó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, esta mañana en los 'Desayunos Informativos' de Europa Press, de que el PSOE se querelle directamente contra ella y contra todos los que están manchando el nombre del partido invocando al presidente del Gobierno, Leire Díez tiró de refrán señalando que "a palabras necias oídos sordos".

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Page también señaló, este miércoles que aunque la gente tiende a pensar que el corrupto es listo, lo cierto es que también hay "corruptos tontos y torpes". Y tiró de ironía al afirmar que el departamento de Recursos Humanos del PSOE "falla mucho".

Pero a pesar de estas palabras y de otras de dirigentes del PSOE desvinculándose de ella, Leire Díez no quiso decir si se siente traicionada por su partido y ha vuelto a responder con una frase hecha: "la prudencia es una ciencia".