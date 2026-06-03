La UCO halló casi 20.000 euros repartidos en fajos de billetes en casa de Gaspar Zarrías

La UCO acude a un domicilio en Madrid del exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló un total de 19.850 euros, algunos repartidos en varios fajos de billetes, en el registro del domicilio al exdirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías, el pasado miércoles en Madrid.

El acta de registro del domicilio del también exconsejero de Presidencia andaluz, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, recoge el hallazgo de este dinero, que fue más tarde depositado en la cuenta de bancaria de depósitos y consignaciones judiciales.

Los agentes encontraron en el salón un bolso de color negro con "tres fajos unidos con gomas", que contenían 200 billetes de 50 euros, 200 billetes de 20 euros y 105 billetes de 20 euros. En una habitación del domicilio de Zarrías, dentro de un sobre de una entidad bancaria que estaba en una bolsa, había 75 billetes de 50 euros.

Zarrías es uno de los nuevos investigados en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que gira en torno a una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE o el Gobierno, que estaría liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.