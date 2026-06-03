Incautan el ordenador y 7 cajas de Cerdán guardadas bajo llave en sótano de Ferraz

Santos Cerdán EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó el pasado 27 de mayo el ordenador y siete cajas de documentación del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán que estaban guardados en una sala bajo llave en el sótano 3 de Ferraz.

Así se desprende del atestado de las actuaciones de la UCO llevadas a cabo los días 27 y 28 de mayo en el marco de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EFE, y que investiga una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, que estaría liderada por Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.

Según el atestado, tras el cese de Cerdán como secretario de organización del PSOE en junio del pasado año, el partido guardó la documentación que había en su despacho en el sótano 3 de la sede de la calle Ferraz, en una sala que permanecía cerrada bajo llave.

En el registro de la sede del PSOE, los agentes de la UCO se incautaron el portátil de Cerdán, así como siete cajas de documentación, dos contenedores y dos discos duros externos de 5 teras de capacidad cada uno.

Entre los efectos incautados también figuran una agenda con tapas de color negro con la anotación manuscrita "SANTOS CERDÁN ENERO 2025 MAYO 2025", una agenda con tapas de color rojo y el anagrama del PSOE, otra libreta de tapas negras con el texto "SANTOS CERDÁN Sº ORGANIZACIÓN PSOE ENERO 2023 COMITÉ DE CAMPAÑA" y una serie de folios manuscritos.

También se llevaron una carpeta blanca con las siglas Oliver Abogados con 168 páginas de documentos.

Al inicio del registro el PSOE designó a varios trabajadores para que fueran aportando a los agentes la información requerida, entre ellos los responsables del departamento de Sistemas informáticos y Seguridad, encargados de facilitar el contenido de diferentes cuentas electrónicas o el registro de entradas y salidas de la sede socialista.

Desde el área de Administración se informa a los agentes del programa contable que usa el partido y que, en los ejercicios 2024 y 2025, incluyen 100.000 entradas contables, lo que hace "imposible" que se pueda realizar un análisis in situ, de forma que son aportados voluntariamente en formato Excel, al tiempo que se realizaron consultadas "selectivas".

Viajes de Cerdán entre abril de 2022 y mayo de 2025

Además, desde el área de Coordinador de Gerencia, otro trabajador entregó a la UCO en formato digital copia de las facturas mensuales emitidas por las agencias de viajes contratadas para la gestión de viajes de Santos Cerdán, Leire Díez y Javier Pérez Dolset.

Entre los documentos incautados también están los que regulan los gastos de naturaleza institucional y la "política de viajes" entre abril de 2022 y mayo de 2025", así como numerosos gastos institucionales de Cerdán y 15 archivos con las liquidaciones abonadas por caja al exsecretario general.