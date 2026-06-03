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España

El juez Peinado retrasa al 15 de junio la cita de Begoña Gómez para la audiencia previa

Efe
03/06/2026 13:17
Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez
Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a Pedro Sánchez
EFE
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El juez Juan Carlos Peinado ha aceptado posponer al próximo 15 de junio a las 18:00 horas la citación de Begoña Gómez a una audiencia previa al posible juicio con jurado en su contra, que inicialmente estaba fijada el 9 de junio y que el letrado de la mujer del presidente del Gobierno pidió retrasar.

El juez de instrucción fija la audiencia para decidir si la envía a juicio por cuatro delitos, corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y recalca la obligación de acudir de los tres investigados: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el auto dictado este martes, Peinado reitera que los tres deberán comparecer personalmente asistidos por sus letrados y lanza el aviso "expreso" que de lo contrario serán "conducidos por la fuerza pública".

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