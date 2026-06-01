Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

David Sánchez no será juzgado por aceptación de nombramiento ilegal al haber prescrito

Efe
01/06/2026 10:16
David Sánchez Castejón
David Sánchez Castejón
Europa Press
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito, según ha determinado el tribunal de la Audiencia de Badajoz, que mantiene los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Asimismo, el tribunal ha acordado no atribuir al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, otro de los once acusados, cualquier hecho punible relacionado con la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y también acusado, como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

El tribunal considera que se trata de una acusación "sorpresiva", pues durante la instrucción y su interrogatorio "no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible".

Estas cuestiones previas han sido admitidas por el tribunal, que ha dado a conocer su resolución al inicio de la segunda jornada del juicio por la contratación de David Sánchez por la Diputación pacense.

El resto de cuestiones que plantearon las defensas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves, han sido rechazadas, entre ellas la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos personales analizados.

La nulidad fue planteada por las defensas al considerar que los delitos fiscales y de malversación que figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación no son los que finalmente dieron pie al escrito final de apertura de juicio oral (tráfico de influencias y prevaricación).

Tanto David Sánchez como Gallardo, para quienes se solicitan tres años de prisión, declararán inicialmente entre los días 4 y 5, una vez lo hagan los nueve acusados restantes y los 42 testigos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Coruña Bloggers celebra su 10º aniversario con 8 conferencias y el reto de reunir media tonelada de alimentos
Redacción
Centro de Arte Fundación María José Jove

El Centro de Arte Fundación María José Jove abre la inscripción para descubrir el clima de forma lúdica
Redacción
El ideal gallego

El actor Luis Lorenzo afronta sereno y confiado el juicio por el trato dado a su tía
EFE
El ideal gallego

El IVA de la luz y el gas vuelve este lunes al tipo general del 21 %
EFE