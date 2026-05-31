Sánchez acusa a la oposición "marrullera" de querer derribar al Gobierno "con malas artes"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante su participación en la clausura del 27ª Congreso de JSE, este domingo EFE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, expresó este domingo su intención de seguir manteniendo su hoja de ruta para seguir avanzando en España hasta 2027 y más allá, frente a una "oposición marrullera" que "quiere derribar" al Ejecutivo "con malas artes".

Así lo aseguró en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas de España, tras conocerse las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en el marco de la investigación del llamado caso Leire Díez.

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En su intervención, el jefe del Gobierno afirmó que "el socialismo democrático puede tropezarse" porque es "un proyecto humano", pero advirtió de que "nunca" da la "batalla por perdida" en las adversidades: "Nos levantamos y avanzamos", remarcó.

"Nosotros, cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado a lo que representan los valores y principios del Partido Socialista y del socialismo democrático, hemos actuado con contundencia", ha dicho Sánchez.

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No obstante, el líder socialista advirtió de que "ante los infundios, también responderemos con contundencia. Lo que no vamos a permitir es que esta oposición marrullera mezcle una cosa con la otra para tratar de derribar este Gobierno de coalición progresista con sus malas artes".

"Nosotros no negamos los problemas, pero lo que tampoco se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años, pese a las de las dificultades y los problemas, avanzando", señaló.

Además, insistió en que el Gobierno va a seguir con su proyecto "hasta 2027 y más allá", antes de advertir de que los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, lo que quieren es de "demoler" los 8 años de construcción de derechos y libertades.

Sánchez recordó también las palabras del expresidente José María Aznar en las que pedía "que el que pueda hacer que haga", para señalar que el expresidente es "un personaje que siempre se ha sobreestimado porque lo que aportó a España fue corrupción, la gran mentira del 11 de marzo y la incorporación de este país a la guerra ilegal de Irak".

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También opinó que esas afirmaciones de Aznar son un "grito de desesperación, de frustración y una proclama profundamente antidemocrática", porque en una democracia parlamentaria como la española "quien llega al Gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos".

Previamente, la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, que releva en el cargo a Víctor Camino y se convierte así en la primera mujer esta organización juvenil en 120 años, cerró filas con Pedro Sánchez, al que considera un "referente" y el "faro del progreso" en el mundo.