La semana negra judicial del PSOE: de Zapatero y el hermano de Pedro Sánchez a la reaparición del caso Leire Díez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EFE

Las numerosas joyas con pedrería negra halladas en una caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero no presagiaban nada bueno en una semana judicial también negra para el Gobierno y el PSOE, que ha visto cómo la UCO entraba en su sede en busca de pruebas de una presunta trama para desbaratar investigaciones en su contra.

A la confluencia en el tiempo de estas dos causas -el caso Plus Ultra, con el expresidente del Gobierno imputado, y el caso Leire, sobre la exmilitante socialista Leire Díez- se suma el inicio del juicio que ha sentado en el banquillo a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, por su contratación en la Diputación de Badajoz.

Una hiperactividad judicial que pilló en mitad de semana a Pedro Sánchez en Roma, donde el papa León XIV le recibió en audiencia, y desde donde el presidente descartó convocar elecciones ante una presión creciente de parte de sus socios.

Así ha transcurrido la semana judicial, que ha desembocado en una petición del jefe del Ejecutivo para comparecer en el Congreso de los Diputados.

Las miles de páginas del caso Plus Ultra

A la inédita imputación, el martes de la semana pasada, del expresidente del Gobierno como presunto "vértice" de una trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, le han ido sucediendo a lo largo de los días un sinfín de informaciones sobre los pormenores de una investigación por la que Zapatero declarará el 17 y el 18 de junio en la Audiencia Nacional.

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Se conocían así los detalles de un sumario de miles de páginas, con informes de la Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía, en los que se apunta al "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE en una supuesta trama en la que, según su tesis, se habrían canalizado pagos hacia él y su entorno.

Detalles como el centenar de piezas de joyería halladas en la caja fuerte del despacho de Zapatero que éste atribuye a herencias, o las órdenes del juez para rastrear una cuenta de correo vinculada a él y las cuentas corporativas de sus hijas, cuya empresa What The Fav sospechan los investigadores que pudo servir para canalizar fondos.

Sin olvidar la figura de Julio Martínez Martínez, que aparece en la causa como "lugarteniente" de la trama, "receptor y ejecutor" de las órdenes de Zapatero, según la UDEF.

El sumario ha destapado que tiene una sociedad en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y que, a ojos de los investigadores, no es un "empresario corriente" a tenor de las anotaciones halladas en sus libretas, con referencias a recursos como el oro, níquel o petróleo, a altos cargos de Venezuela o apuntes como "Plan Z?" o "Air Europa-Gaspar Zarrías-Magda Álvarez".

La reaparición del caso Leire

La sorpresa llegó a mitad de semana cuando otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE para requerir información en el marco del caso contra la exmilitante socialista Leire Díez.

Reaparecía en escena el conocido como 'caso Leire' y lo hacía con una nueva derivada y nuevos protagonistas.

En sus autos el juez deja por escrito el objeto de su investigación: una trama, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, que pudo pagar con fondos del PSOE a Leire Díez, y dirigida a "obstaculizar" causas contra el Gobierno y el partido, en la que aparecían nombres como el del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o la gerente socialista Ana Fuentes.

Trece horas estuvo el miércoles la UCO buscando información en la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, muy cerca donde, una semana antes, había estado la UDEF registrando el despacho de Zapatero. También fue la UCO al domicilio de Santos Cerdán, al despacho de Zarrías y a la Dirección General de la Guardia Civil, a por informes reservados abiertos a algunos agentes por filtraciones.

22 reuniones en Ferraz y un punto de inflexión

Lo que empezó como una causa centrada en supuestas mordidas en contratos públicos ha derivado en la investigación a un grupo en el que Cerdán tendría un "papel superior" y para el que habría puesto la "estructura" del PSOE a su disposición, con el objetivo de desestabilizar causas como las de la mujer o el hermano de Sánchez.

El juez situó como "punto de inflexión" una reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer. Ese fue el momento en el que, según Pedraz, el grupo, en el que también integra a Gaspar Zarrías y al empresario Javier Pérez Dolset, comenzó a actuar.

La investigación ha desvelado "al menos" 22 reuniones en la sede del PSOE, la mayoría entre Santos Cerdán y Leire Díez -la última el 1 de abril de 2025-, y otras 17 fuera, y ha alcanzado a siete nuevos imputados, y una sospecha sobre el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, y el diputado Juan Francisco Serrano, que fue mano derecha de Cerdán.

Santos Cerdán, investigado por presunta corrupción en el caso Koldo, habría acordado remunerar a Leire Díez con 4.000 euros mensuales "con cargo" al partido (llegó a percibir cuatro pagos), y Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica", según la investigación.