El PSOE defiende su colaboración con la Justicia en el 27 Congreso Federal de las Juventudes Socialistas de España

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, este sábado, en la inauguración del 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España EFE

El PSOE ha reiterado este sábado su total disposición para colaborar con la Justicia después de haber estado en el foco en los últimos días por diversas investigaciones judiciales, mientras que el PP ha exigido al PNV que apoye "un cambio de Gobierno en España".

Tras la reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra y la entrada de la UCO en la sede del PSOE en busca de pruebas de una presunta trama para desbaratar investigaciones en su contra, varios dirigentes socialistas han insistido hoy en dejar trabajar a los tribunales convencidos de que "al final la verdad siempre se abre paso".

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La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha asegurado en su intervención en la inauguración del 27 Congreso Federal de las Juventudes Socialistas de España que ninguna organización política "es infalible" y que "nadie es perfecto".

Y, además, ha señalado que mientras su formación colabora con la Justicia, otros intentan dar "lecciones" y destruir pruebas.

"Nosotros lo que hacemos es dejar trabajar a la Justicia. Nosotros colaboramos con la Justicia. Nosotros no destruimos pruebas. Nosotros creemos en la verdad, porque podemos y porque al final la verdad siempre se abre paso", ha dicho.

Las declaraciones de Aznar son"imprudentes"

En la misma línea, la ministra de Ciencia e Innovación y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, se ha preguntado "qué clase de información" tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "poder adelantar" la causa que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra.

Morant, que ha participado este sábado en un acto sobre municipalismo en Dénia (Alicante), ha manifestado que se quedó "en shock" cuando vio que Feijóo el pasado miércoles, que había sesión de control en el Congreso, y antes de que la UCO entrara en la sede del PSOE, "ya estaba anunciando que iba a haber una actuación policial en Ferraz".

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También ha cuestionado, preguntada por los periodistas, que haya salido el expresidente del Gobierno José María Aznar "con una sonrisita y vuelva a decir a los españoles y a las españolas que el que pueda hacer que haga", unas afirmaciones que le parecen "imprudentes".

Este Gobierno es una "mafia"

Por su parte el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado al Gobierno de "mafia" en un mitin con motivo de la celebración del día del afiliado del PP de Bizkaia en Bilbao.

"O se está con Sánchez y se sostiene a la mafia en el poder, o se apoya un cambio de gobierno en España", ha espetado Tellado al PNV, formación a la que ha pedido afrontar el "dilema" de escoger entre "estar con Pedro Sánchez o estar con la democracia" porque "no hay más opciones".

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Para Tellado, "España ya no tiene un Gobierno" sino "que hay un 'reality show' del delito y del escándalo que protagoniza el PSOE" y "no hay un día sin una nueva redada, detención, imputación o un informe que comprometa al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez" porque "están aflorando todo lo que han hecho a lo largo en los últimos ocho años, todo lo que han saqueado, lo que han delinquido", ha asegurado.

Sánchez debe dar "explicaciones"

Aitor Esteban, presidente del PNV, cree que Pedro Sánchez no debería esperar al 24 de junio para dar "explicaciones" en el Congreso sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE.

"Sin juzgar la culpabilidad o la inocencia de unos o de otros, es un cóctel que hace imposible la gobernabilidad", ha dicho en la inauguración de la nueva sede jeltzale de Lasarte-Oria (Gipuzkoa), acto en el que ha recalcado que la legislatura está "completamente paralizada" y que el "ambiente es irrespirable".

Ha añadido que, "en cualquier caso", el PNV siempre va a comportarse "con respeto".

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Desde la izquierda las formaciones de Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid han advertido al PSOE de que la "operación de derribo" de la derecha no es "ninguna excusa" para eludir las explicaciones sobre los casos de presunta corrupción que salpican a ese partido.

Algo que han aprovechado para erigirse como alternativa "limpia de corrupción", durante un acto este sábado en Barcelona.

Además, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estar más pendiente de "salvar al PSOE del estercolero judicial y de corruptelas" que de Cataluña, ante las causas de presunta corrupción que salpican a los socialistas.

Para Turull, Illa gobierna más "por supervivencia" que con "ambición de país", como cree que demuestra el hecho de que haya pactado unos presupuestos con ERC y Comuns "con mentalidad de satisfacer partidos y no de afrontar las necesidades" de Cataluña, ha dicho en un discurso ante la Convención Municipalista de Junts en Vilafranca del Penedès (Barcelona).