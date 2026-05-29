Zapatero no s el único presidente que no tenga a ningún ministro imputado Info Veritas

El 19 de mayo de 2026, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, afirmó en rueda de prensa tras la junta de portavoces que José Luis Rodríguez Zapatero “es el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado. El único de toda la democracia y que ha mantenido siempre una conducta ejemplar” (sic) [Minuto 6:26]. El político pronunció estas palabras en el contexto de la investigación a Zapatero por el recate público a Plus Ultra.

Sin embargo, esto es falso. Tres de sus ministros han sido imputados o investigados en causas judiciales.

Zapatero no es el único presidente sin ningún ministro imputado

Es falso que Zapatero sea el único presidente sin ningún ministro imputado. El ex ministro de Fomento (2009-2011), José Blanco, fue imputado por el Tribunal Supremo en el marco del ‘Caso Campeón’ entre 2011y 2013.

La implicación judicial de José Blanco en el ‘Caso Campeón’ arrancó en el otoño de 2011, cuando las acusaciones del empresario farmacéutico Jorge Dorribo —quien denunció el pago de un supuesto soborno de 200.000 euros en una gasolinera gallega— forzaron al Tribunal Supremo a abrir una causa penal contra el entonces ministro de Fomento por tráfico de influencias. Tras casi dos años de instrucción y con Blanco ya fuera del Ejecutivo, se determinó que las gestiones del político socialista ante administraciones locales no sobrepasaron la legalidad y los hechos investigados no son constitutivos de este tipo penal en contra de lo que sostenía el juez instructor y el fiscal, decretando el archivo definitivo del caso en julio de 2013.

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Manuel Chaves y Magdalena Álvarez fueron imputados por el 'caso de los ERE'

El 19 de noviembre de 2019, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó sentencia del ‘caso de los ERE’. En este fallo, tanto Magdalena Álvarez (ministra de Fomento entre 2004 y 2009 durante el primer Gobierno de Zapatero) como Manuel Chaves (expresidente de la Junta de Andalucía y ministro de Política Territorial y Administración Pública entre abril de 2009 y diciembre de 2011 durante el primer Gobierno de Zapatero) fueron condenados a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y malversación por desvío de fondos públicos. Ambos, Álvarez y Chaves, fueron imputados en 2013.

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Sin embargo, en 2024, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente sus recursos de amparo. Aunque no se anuló por completo la condena, sí se sentenció que se debía rebajar la pena al dictaminar que los actos realizados entre los años 2000 y 2004 no constituían delito de malversación. Además, ordenaba a la Audiencia Provincial de Sevilla a dictar otra sentencia en la que rebaje sustancialmente la pena por prevaricación y elimine íntegramente la de malversación, que es la que comportaba cárcel según recoge el Código Penal.

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Contrariamente a lo que asegura Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Zapatero no es el único presidente sin ningún ministro imputado. Tres de sus ministros han sido imputados o investigados en causas judiciales