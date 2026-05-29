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España

La defensa Begoña Gómez pide al juez Peinado aplazar su citación del día 9 de junio 

Efe
29/05/2026 20:02
Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez
Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a Pedro Sánchez
EFE
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El abogado de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió aplazar a otra fecha su citación para la audiencia previa al futuro juicio que convocó esta semana el juez Juan Carlos Peinado para el próximo 9 de junio, ya que ese día tiene otra cita en los tribunales.

El pasado martes el juez Juan Carlos Peinado citó a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a la audiencia preliminar de cara al posible juicio con jurado contra los tres por los delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para la audiencia previa al juicio

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El magistrado les ordenó comparecer personalmente, porque la pena a la que se enfrentan los tres encausados "podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia", en un escrito en el que les advierte de que podrían ser "conducidos por la fuerza pública" si no lo hacen.

Tras recibir la notificación de esta citación, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, remitió un escrito al juez solicitando el aplazamiento, confirmaron fuentes próximas a la defensa de la mujer del presidente.

Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez

Begoña Gómez pide su absolución y reitera que no hay “delito alguno”

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En su escrito, el juez Peinado recordó que el pasado mes de abril las acusaciones populares presentaron sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral, mientras la Fiscalía solicitó el archivo y las defensas también. Y determina que no quedan diligencias por practicar, de modo que procede convocar la audiencia preliminar.

Detalló que a esta audiencia deben acudir, además de los investigados con sus letrados, el fiscal, las acusaciones populares y el letrado de la Universidad Complutense como acusación particular al considerarse perjudicada en la causa.

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