El PP crece casi un 25 por ciento en mayo, según el barómetro del CIS

Alberto Núñez Feijóo, durante un congreso del PP Cati Cladera (Efe)

El barómetro de mayo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dado a conocer este viernes, mantiene en cabeza al PSOE, que sube dos décimas y recibe un respaldo del 36,4%, pero el PP crece y reduce la distancia a 11,3 puntos, Vox también se recupera, y en cambio Sumar registra una nueva caída y vuelve a marcar su peor dato de la legislatura.

Eso sí, la encuesta se realizó entre los días 4 y 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones andaluzas que el 'popular' Juan Manuel Moreno Bonilla ganó rozando la mayoría absoluta, y todavía no se conocía la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ni la entrada de la UCO en la sede del PSOE por orden de otro juez que investiga supuestas 'cloacas' contra quienes investigan casos que afectan a Pedro Sánchez y su entorno.

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En concreto, el CIS otorga al PSOE un respaldo electoral del 36,2%, dos décimas por encima del dato de abril y casi cinco puntos por encima de su resultados en las generales de 2023. Pero su ventaja se reduce a 11,3 puntos, un punto y medio menos que en abril, porque el PP se recupera y en mayo se anota un 24,9%, subiendo 1,3 puntos respecto al mes anterior, aunque muy lejos del 33% con el que ganó las últimas elecciones.

Suben Alvise y Podemos

La tercera plaza es para Vox, que se recupera tras dos meses de caídas y ahora aparece con un respaldo del 16,2%, cuatro punto más que en las últimas generales. También sube el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, al que se atribuye un voto del 2,4%, su tope en las encuestas del CIS, que ya había alcanzado en febrero y diciembre.

Y en cambio Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, sigue en caída libre y en mayo registra un 5,7%, una décima menos que en abril, cuando marcó su peor dato de la legislatura. Podemos, por su parte, sube tres décimas respecto al me anterior y ahora cuenta con un 2,5%.

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Eso hace que haya un empate entre los dos bloques, pues los partidos del Gobierno suman un respaldo del 41,9% frente al 41,1% que suman el PP y Vox.

En cuanto a los partidos de ámbito territorial, ERC se mantiene en cabeza en Cataluña con un apoyo del 2,6% frente al 0,8% de Junts, mientras que Bildu supera al PNV con un 0,9 y un 0,5% respectivamente. El BNG, de su lado, se anota un 0,7%.

Sánchez repite como el mejor valorado

Por otro lado, el líder del PSOE y presidente del Gobierno repite como el político mejor valorado, con una nota media de 4,59 puntos, superando a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que encabeza a los ministros de Sumar y que es calificada con 4,24 puntos. Detrás figura el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, con 3,74, y cierra la lista el presidente de Vox, Santiago Abascal, con 2,93.

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Además, Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, citado por el 29,4% de los encuestados, frente al 13,8% que apuesta por Alberto Núñez Feijóo. Pero también hay un 20,5% que no quiere a ninguno de los principales líderes del país.

Eso sí, el presidente del Gobierno genera poca o ninguna confianza en dos de cada tres españoles (63%), frente a un 35,7% que sigue confiando en él.