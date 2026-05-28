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España

Pedro Sánchez pide comparecer en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales

Efe
28/05/2026 19:19
Pedro Sánchez
Pedro Sánchez
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió comparecer ante el pleno del Congreso para informar sobre la situación política tras las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE, una comparecencia que previsiblemente será en la última semana de junio.

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El Ejecutivo cursó esta petición después de que, tanto desde la oposición como desde sus socios de Gobierno, se hayan pedido explicaciones por esos asuntos, el último de ellos el requerimiento de información relativo al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

La comparecencia ha sido solicitada para informar, además de la situación política tras esos casos, para dar cuenta de la próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio.

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Por tanto, lo previsible es que la comparecencia de Sánchez ante el Congreso sea a la semana siguiente, y en concreto el miércoles 24 de junio, en el último pleno de la cámara antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones.

Además de la petición del propio Sánchez, también han registrado una solicitud conjunta para esa comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís.

MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

La UCO abandona la sede del PSOE tras trece horas buscando información del caso Leire

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A consecuencia de las decisiones judiciales que han afectado en los últimos días tanto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como al PSOE por el caso Leire, se han sucedido por parte del PP y de socios de investidura las peticiones de explicación y también de convocatoria anticipada de elecciones.

Una posibilidad que rechazó este miércoles Sánchez en rueda de prensa en Roma en la que garantizó la plena colaboración del partido con la Justicia.

Este jueves, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, denunció que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para intentar derribar al Gobierno, y aseguró que el PSOE no va a tolerar ni consentir esas prácticas ni se va a doblegar ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella.

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