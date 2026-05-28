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España

Máxima expectación ante la Audiencia de Badajoz por el juicio a David Sánchez y Gallardo

Efe
28/05/2026 10:08
David Sánchez Castejón
David Sánchez Castejón
Europa Press
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La apertura del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, prevista para este jueves a las 10:00 horas, ha congregado a medio centenar de medios de comunicación, algunos internacionales, pero también a ciudadanos particulares.

Un amplio despliegue policial ante las puertas y el entorno de la Audiencia de Badajoz, en la avenida de Colón, refleja el interés mediático y de la ciudadanía por el juicio, en el que once personas, entre ellas David Sánchez y el expresidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, se sentarán en el banquillo.

Antes de acceder a la sede judicial, los letrados de varias acusaciones populares, en concreto de Manos Limpias, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y HazteOir han anunciado que no presentarán cuestiones previas.

Han coincidido en afirmar que hay suficientes indicios para condenar a los principales acusados y han calificado de "ejemplar" la instrucción dirigida por la jueza Beatriz Biedma.

No obstante, han apuntado que posiblemente haya matizaciones y algunas pequeñas diferencias entre las siete acusaciones populares y, desde HazteOir han apuntado que la Fiscalía, en el marco de esta instrucción, está actuando como si fuera "una defensa".

El juicio está marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes -los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares- tienen previsto elevar al Tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.

De hecho, David Sánchez y Gallardo no declararán en estos primeros días y la previsión del calendario judicial de esta vista es que no lo hagan antes del 4 de junio -algunas fuentes judiciales apuntan a los días 8 y 9-, pues los 42 testigos citados y los nueve investigados restantes declararán antes que ellos dos.

Los once se sientan en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, si bien las penas solicitadas por las acusaciones se mueven entre los tres años de prisión para David Sánchez y Gallardo y los 18 meses para seis de los restantes, mientras que para tres sólo inhabilitación.

Ciudadanos anónimos también se han situado en los aledaños de la sede judicial para "ver de cerca" a los acusados, como así han afirmado a EFE. "Cuando la política entra al juzgado, la democracia salta por la ventana", ha dicho uno de ellos mientras observa la puerta de la Audiencia.

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