Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La UCO abandona la sede del PSOE tras trece horas buscando información del caso Leire

Efe
28/05/2026 00:17
MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo
 Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE 
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han abandonado  la sede del PSOE, en la calle Ferraz, donde han permanecido unas trece horas recabando información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Antes, a partir de las 20:30 horas, han ido saliendo de la sede federal del PSOE varios coches que han tomado la calle de Ferraz en dirección contraria dirigidos por agentes policiales

MADRID, 27/05/2026.- Vista del portal donde se encuentra el domicilio en Madrid del exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de esta mañana en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. EFE/ Rodrigo Jiménez

Pedraz imputa a Cerdán, a Zarrías y a la gerente del PSOE en el caso Leire Díez

Más información

El juez había ordenado a la UCO que localizase diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

En concreto, ha pedido el vuelco del contenido íntegro de los correos electrónicos de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, del exsecretario de Organización Santos Cerdán, así como del entonces responsable de Comunicación, Ion Antolín.

Así figura en el auto del magistrado,en el que imputa a Fuentes, a Cerdán y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez en su supuesta labor para desbaratar procedimientos judiciales, especialmente los relacionados con familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez

Sánchez admite la gravedad de la investigación al PSOE y garantiza colaboración judicial

Más información

Pedraz también ha autorizado a la UCO a volcar la estructura completa de carpetas y subcarpetas digitales almacenadas en la red informática de la sede socialista y recabar el control de acceso al edificio de 27 personas, entre ellos de Santos Cerdán, el empresario Pérez Dolset, Leire Díez, Antolín, el abogado Jacobo Teijelo, Zarrías, la empresaria Carmen Pano o, incluso, el excomisario José Villarejo.

Asimismo, los agentes han sido requeridos por el juez para recoger datos del control de vehículos entre 2024 y 2025, en concreto sobre 35 fechas concretas, entre ellas el 26 de abril de 2024, día en la que se produjo la primera reunión de algunos de los investigados y que el juez considera "el punto de inflexión" para el inicio de los trabajos de la presunta trama.

Santos Cerdán

La UCO registra la casa de Santos Cerdán y del empresario Pérez Dolset en el caso Leire

Más información

También ha requerido Pedraz a la UCO el examen íntegro "in situ" de los libros contables del partido en los ejercicios 2024 y 2025, que soliciten información del procedimiento interno del PSOE para autorizar gastos y pagos o documentación relativa a la campaña publicitaria de las elecciones al parlamento de Cataluña de mayo de 2024

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Megadeth y el Coliseum de A Coruña: los viejos metaleros nunca mueren
Óscar Ulla
MADRID, 27/05/2026.- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

La UCO abandona la sede del PSOE tras trece horas buscando información del caso Leire
EFE
Touriño, Vázquez y Zapatero, hace 25 años

Hace 25 años | Vázquez arropa a Touriño y muestra a Zapatero el modelo coruñés de ciudad
Eugenio Cobas
Un cartel en la coruñesa calle San Andrés anuncia el concierto del grupo catalán en el Monte do Gozo

El Último de la Fila en el estadio de Riazor: el gran concierto que pudo haber sido
Belen Cebey