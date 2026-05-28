El hijo del fundador de Mango acusa a los Mossos de provocar su "condena social anticipada"

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andi EFE

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, arremete en su recurso contra el "cuidado goteo" de filtraciones policiales de la investigación sobre la muerte de su padre, Isak, y critica su "innecesaria" detención, lo que le ha provocado una "suerte de condena social como pena anticipada".

El equipo de abogados de Jonathan Andic, bajo la dirección del abogado Cristóbal Martell, ha presentado un recurso de apelación en el que pide a la Audiencia de Barcelona que revoque las medidas cautelares que la jueza dictó tras su detención el martes pasado, que incluyen prisión bajo fianza de un millón de euros y la retirada del pasaporte.

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El escrito se centra en rebatir, uno por uno, los indicios aportados por los Mossos en que se basa la jueza para acordar prisión con fianza para Andic como presunto autor de la muerte de su padre, quien falleció el 14 de diciembre de 2024 al despeñarse desde 100 metros de altura en una excursión en Collbató (Barcelona), en la montaña de Montserrat, a solas con su hijo.

El recurso carga contra la investigación de los Mossos, que según la defensa ha sido "calculadamente filtrada, sin posibilidad de defensa, en un tortuoso oprobio socialmente lacerante", y critica que Andic fuera detenido para ser conducido a declarar ante la jueza "como antesala de imágenes gráficas inevitablemente divulgadas".

"Condena social anticipada"

Ese "paseíllo" de Andic, que fue fotografiado esposado, contradice según los letrados la normativa europea y ha desembocado en un "tsunami informativo" en torno al "auto interesadamente entregado a los medios" que ha comportado una "suerte de condena social anticipada insoportable en un Estado social y democrático de Derecho".

El recurso rechaza el argumento de la jueza del riesgo de fuga en Jonathan Andic: según la defensa, las tesis y líneas de investigación policial -geolocalización, intervención telefónica, etcétera- se han ido publicando "con extraordinaria presencia en los medios" y, pese a ello, el imputado "esperó paciente a ser citado".

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De hecho, las filtraciones sobre la investigación, que estuvo durante meses bajo secreto de sumario, motivaron una pregunta parlamentaria del grupo de ERC al Govern para saber si se había abierto algún expediente interno en los Mossos d'Esquadra por la publicación de detalles del caso.

Los abogados afean también a los Mossos que tomaran declaración a Andic en dos ocasiones en calidad de testigo el día de la caída mortal y el 31 de enero de 2024, pese a que la investigación policial estaba ya centrada en su imputación, lo que a su entender supone una "infracción procesal".

"En efecto, cuando se toma declaración y la investigación se conduce y enfila a la atribución de los hechos delictivos al declarante no puede retrasarse ni obviarse la ilustración de la imputación (...) y facilitársele el ejercicio del conjunto de garantías instrumentales propias del derecho de defensa", agrega el auto.