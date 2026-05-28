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España

El abogado de Julio Martínez, amigo de Zapatero, renuncia a su defensa del caso Plus Ultra

Efe
28/05/2026 11:38
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EFE
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El abogado del empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y "figura visible" de la trama de presunto tráfico de influencias por la que se investiga al expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional, ha renunciado a su defensa por "diferencias irreconciliables" con él.

Fuentes jurídicas confirman a EFE la decisión del abogado y catedrático Bernardo del Rosal, adelantada por el diario El País, y que ya ha sido comunicada al juez que investiga la causa, José Luis Calama.

El abogado ha anunciado que renuncia a seguir representando al empresario ante "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa, de modo que ahora Julio Martínez Martínez deberá designar a un nuevo letrado.

Martínez, que aún no ha declarado en la Audiencia Nacional, aparece en la causa como "lugarteniente" de la presunta trama y su "figura visible" y es denominado por directivos de Plus Ultra como el "lacayo" de Zapatero.

Es uno de los principales investigados en la causa judicial en la que está citado el también exlíder socialista los días 17 y 18 de julio, y las libretas que le incautó la Policía están repletas de anotaciones con "referencias a altos cargos del estado venezolano" o "de empresas estatales (como CVM, PDVSA,CVG)" directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como carbón, gas, petróleo, oro o níquel.

El caso Plus Ultra gira en torno a una presunta trama de tráfico de influencias ante autoridades nacionales e internacionales para conseguir decisiones en favor de terceros, especialmente la aerolínea en relación a la ayuda pública de 53 millones de euros otorgada en 2021, en cuyo "vértice" el juez ubica a Zapatero.

Una supuesta trama "que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".

La red estaría "sustentada en los contactos" de Zapatero y Martínez sería el "interlocutor habitual de los clientes de la red", "receptor y ejecutor de instrucciones directas" del expresidente y "responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes" hacia Zapatero y su entorno.

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