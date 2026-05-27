Sánchez admite la gravedad de la investigación al PSOE y garantiza colaboración judicial

Pedro Sánchez EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido la "gravedad" de las investigaciones de la Audiencia Nacional que han llevado a un requerimiento en la sede del PSOE y ha garantizado la "total colaboración" con la justicia por parte de la dirección socialista.

En rueda de prensa desde Roma tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, Sánchez ha insistido en que lo que ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es cumplir con un requerimiento de documentación, como muchos otros que hacen en el marco de sus indagaciones, y no un registro de la sede socialista.

Sin "minusvalorar", ha dicho, la "gravedad" de la investigación dirigida por la Audiencia Nacional, el también secretario general socialista ha recordado que tiene que ver con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Diez, con la que ya se adoptaron "inmediatamente" decisiones cuando saltó a la luz.

"Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes", ha remarcado Pedro Sánchez, una idea que ha vuelto a repetir en otro momento al expresar su "compromiso firme" como líder del PSOE a responder si es necesario con la "contundencia" con la que "siempre" lo ha hecho.

Sánchez avala la "escrupulosa" gestión de la gerente del PSOE

Esta ha sido también su respuesta cuando se le ha planteado en su comparecencia por la imputación de la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, y por los indicios hallados de una posible colaboración con los investigados en la causa del diputado Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva de la formación, y de Juan Manuel Serrano, que fue su jefe de gabinete en el PSOE.

Según Sánchez, quien ha señalado que se estaba enterando por la pregunta de esta cuestión, Fuentes "ha llevado las cuentas" del PSOE "de manera escrupulosa"; y a renglón seguido ha lamentado la "rumorología" y las "fake news" que según él se han ido esparciendo en la prensa sobre una supuesta financiación irregular del PSOE.

"Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el PSOE actuará con contundencia, como siempre hemos hecho", ha zanjado.