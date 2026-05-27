Pedraz imputa a Cerdán, a Zarrías y a la gerente del PSOE en el caso Leire Díez

Vista del portal donde se encuentra el domicilio en Madrid del exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.

La UCO registra la casa de Santos Cerdán y del empresario Pérez Dolset en el caso Leire Más información

El magistrado les investiga en relación a presuntos pagos irregulares del PSOE a Leire Díez, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE, han indicado a EFE fuentes de la investigación.

De forma simultánea, agentes de la UCO están registrando la casa en Milagro (Navarra) de Cerdán, también imputado en el caso Koldo, así como un domicilio en Madrid de Gaspar Zarrías y el del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles (Madrid).

Este último está además imputado junto a Leire Díez en un juzgado de Madrid por tratar de desacreditar investigaciones judiciales que afectan a personas vinculadas al PSOE y en las que interviene la UCO como el teniente coronel Antonio Balas.