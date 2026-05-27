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España

La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una investigación por financiación ilegal

Efe
27/05/2026 09:27
Registro sede del PSOE
EFE
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido, han informado fuentes próximas a la investigación.

Se trata de una pieza secreta en la que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga los pagos en efectivo en el PSOE de 2017 a 2024 por la liquidación de gastos de sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido, han apuntado fuentes jurídicas.

Algunos de esos pagos como los percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, podrían haber sido constitutivos de un delito de blanqueo.

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