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España

La UCO registra la casa de Santos Cerdán y del empresario Pérez Dolset en el caso Leire

Efe
27/05/2026 10:27
Santos Cerdán
Santos Cerdán
EFE
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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del empresario Javier Pérez Dolset en el marco del caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Los agentes están registrando el domicilio de Cerdán en Milagro (Navarra) y el de Pérez Dolset en Móstoles (Madrid), según han informado fuentes de la investigación.

La UCO registra la sede del PSOE en Ferraz en una investigación por financiación ilegal

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Estos registros forman parte del mismo operativo que ha desplegado la UCO desde primera hora de este miércoles en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Además de esta actuación y los registros en los domicilios de Cerdán, también investigado en el caso Koldo, y de Pérez Dolset, los agentes de la UCO se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

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