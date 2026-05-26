Oro, níquel, "Plan Z?" y hasta Magdalena Álvarez: notas de las libretas de Julio Martínez

Registro en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero EFE

"Plan Z?", "Air Europa-Gaspar Zarrías-Magda Álvarez" o referencias a una mina de Colombia y a recursos como el carbón, oro y níquel son algunas de las anotaciones escritas a mano que aparecen en las libretas de Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, ambos investigados en el caso Plus Ultra.

Libretas que fueron incautadas en diciembre de 2025 por la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional tras detener a Julio Martínez, considerado "lugarteniente" de la trama.

En un extenso informe, que obra en el sumario, al que ha tenido acceso EFE, los investigadores dan cuenta de todas esas anotaciones manuscritas de Martínez, a quien la UDEF no ve como un "empresario corriente" a tenor de su "vinculación con asuntos de política y negocios internacionales", sobre todo en Venezuela, ajenos a su actividad mercantil.

Ahora bien, los agentes creen que hay "indicios suficientes" para concluir que Julio Martínez "no sería" el que tendría "acceso a personas de la más alta responsabilidad política", sino que ese papel "correspondería" a Zapatero.

Martínez "actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar paqos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga a Zapatero como "vértice" de una trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra a cambio de presuntos beneficios canalizados a través de una estructura societaria controlada por Julio Martínez y en la que entraría supuestamente la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno.

"Amigo Z"

A lo largo del informe, la Policía aporta fotografías de numerosas páginas de dichas libretas e incluye las anotaciones del investigado, entre las que figuran referencias a "Z" o "ZP".

"Bienvenido-Welcome to invest in the country-asunto regalo tierras para que pueda disfrutar amigo Z", "Plan Z?", "Z había ofrecido algunas cosas que no había cumplido" o "Carta a Z", son algunas de ellas.

También hay otras. "Air europa. Gaspar Zarrías-Magda Álvarez" aparece en una hoja de sus libretas y la Policía señala que "podría tratarse" del exdiputado socialista y exvicepresidente y expresidente en funciones de la Junta de Andalucía, y de la exministra de Fomento con el gobierno de Zapatero.

Las referencias a recursos energéticos también afloran en sus libretas. Términos como "Emiratos", "Land Island", "Agencia de reclutamiento", "loma de níquel", "oil", "Dubai Características" o "Trader (China)" podrían estar relacionados, según la UDEF, con el "comercio de petróleo y níquel".

Y sobre esa loma de níquel, dice el informe que podría ser la "primera mina comercial de ofiolitas de níquel en Venezuela", y de hecho Martínez escribe "HS, nombres para llamar a embajador", quien podría ser Héctor Silva, "ministro de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela, designado por Nicolás Maduro".

"Trading gold", "mina Colombia", "carbón", "PDVSA", "Fuel oil Nicaragua 100.000 barrela" son otras de las anotaciones.

El informe también alude a otros apuntes como "PP", "Palma + falcon" o "PU", "que pudiera ser Plus Ultra".

"Temas de interés"

Además de una agenda con la serigrafía "Plus Ultra, Líneas Aéreas", los agentes encontraron más documentos de los que destacan una hoja con la expresión "Temas de Interés", "donde refleja lo que pudiera corresponder con un plan de negocio relacionado con el petróleo y sus derivados". En color rojo y entre paréntesis figuraba el porcentaje (10%).

Había también "anotaciones sobre la compraventa de oro" y la expresión "Bandes debe estar disimulado", en alusión al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela.

Destaca la UDEF las "numerosas referencias a altos cargos del estado venezolano" o "de empresas estatales (como CVM, PDVSA,CVG)" directamente vinculadas a actividades de extracción de recursos naturales del país como son, carbón, GAS, petróleo, oro o níquel, si bien los agentes no han podido conectar por el momento estas alusiones con "las actividades declaradas" por Martínez.

También había anotaciones que "revelan una posible intervención en decisiones estratégicas" como "la liberación de presos en Venezuela o la intervención de agentes del servicio de inteligencia español (CNI)" en torno a la posible repatriación de Edmundo González, así como referencias a la oposición venezolana.