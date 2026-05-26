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España

Lingotes de oro y doce relojes en la casa del holandés que hizo préstamos a Plus Ultra

Efe
26/05/2026 11:19
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EFE
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El holandés Simón Leendert Verhoeven, investigado en el caso Plus Ultra por sus préstamos a la aerolínea a través de sus negocios de venta de oro y materias primas, guardaba dos lingotes de oro, doce relojes de lujo y numerosas joyas en su domicilio en Palma de Mallorca cuando fue registrado en octubre de 2024 en cumplimiento de la comisión rogatoria de Suiza que motivó la apertura de esta investigación.

Según consta en el sumario de esta causa, al que ha tenido acceso EFE, Verhoeven, sobre el que pesa actualmente una orden internacional de detención a efectos de extradición, reconoció ante el Fiscal de Ginebra la propiedad de tres sociedades (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation) y que a través de ellas había hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En concreto, figura una factura de emitida por Allpa Wira Trading por una venta de oro a la sociedad de Dubai Al Joud Precious Metal And Stones Trading por importe de 122.417.000 millones de dirhams, equivalentes a unos 30 millones de euros.

Según la información facilitada por las autoridades suizas, la actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas.

Conforme al resultado de las investigaciones practicadas, la sociedad suiza Allpa Wira Trading AG es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra Líneas Aéreas.

En el acta del registro de su domicilio, en una finca en Santa María de Camí, los agentes hallaron los dos lingotes de oro, uno de 100 gramos y otro de 50, así como doce relojes de las marcas Patek Philippe, Baume Mercier, Longines, Montblanc, Omega (modelos Speddmaster y De Ville), Gerald Genta o Cristophe Claret.

Entre las joyas encontradas destacan una gargantilla rosada, un anillo y un par de pendientes, todos ellos con forma de felino, así como un colgante de color dorado del que cuelga también un objeto con forma felino.

Además fueron halladas una pulsera dorada con piedras de color verde, un conjunto de nueve anillos, seis pares de pendientes de diversos colores y un pendiente con una piedra de color morado, así como un collar con formas esféricas de color perlado, una pulsera con piedras incrustadas de color dorado y plateado, un colgante plateado con una piedra azul marino y una cadena fina de color dorado, según refleja el acta.

Por otra parte, los agentes también se incautaron de tres ordenadores, cuatro discos duros y tres memorias USB, así como de un documento de Kaimana Capital de fecha 21 de julio de 2024 y de 43.560 euros de honorarios. 

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