Jonathan Andic deja temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, Isak Andi EFE

Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, ha anunciado este martes en una carta abierta que deja temporalmente la vicepresidencia de la compañía, aunque conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales", para centrarse en defender su inocencia.

En la carta, remitida por portavoces autorizados de la familia, el hasta ahora vicepresidente de Mango argumenta que la "atención y el foco" que exige su defensa en el proceso judicial, tras su imputación por el presunto homicidio de su padre, le impide "mantener el alto compromiso" que exigen sus responsabilidades en la compañía.

Andic fue detenido la semana pasada, y puesto en libertad bajo fianza de un millón de euros, por su presunta relación con el homicidio de su padre, quien falleció en diciembre de 2024 al caer desde una altura de más de 100 metros en una excursión en la montaña de Collbató (Barcelona) en la que le acompañaba su hijo.