El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para la audiencia previa al juicio

Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha citado el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Junto a Begoña Gómez, el juez cita a los otros dos investigados - la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- y les advierte de que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

El magistrado Juan Carlos Peinado rechazó recientemente los recursos que pedían archivar la investigación contra los tres imputados e insistió en enviarles a un juicio por jurado, como propuso al finalizar la fase de instrucción el pasado mes de abril. Sin embargo, la Audiencia Provincial tiene pendiente decidir al respecto.