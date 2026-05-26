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España

El juez del caso Plus Ultra pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Efe
26/05/2026 14:09
José Luis Rodríguez Zapatero
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EFE
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde le sitúa como presunto "vértice" de una trama de tráfico de influencias en beneficio de Plus Ultra.

Calama ha dictado una providencia este martes en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, que había solicitado aplazar su comparecencia debido a la extensión de la causa, a la que no tuvo acceso hasta ayer, lunes.

En la resolución de la pasada semana en la que el juez destacaba el presunto "liderazgo" de Zapatero en la supuesta red de influencias, Calama le citaba como investigado para el próximo 2 de junio, en lo que era la primera vez que un juez acordaba investigar a un expresidente del Gobierno.

Ahora, en la providencia en la que acepta la petición de su defensa, el juez fija dos fechas para su declaración, los días 17 y 18 de junio a las 09:00 horas en la Audiencia Nacional.

El juez Calama sitúa a Zapatero a la cabeza de una presunta red de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la aerolínea Plus Ultra, y "cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados" hacia el expresidente y su "entorno más próximo".

Según la tesis del juez, el expresidente aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

En torno a esta estructura el juez sostiene que se construyó todo un entramado de empresas -algunas instrumentales y sin actividad real- para canalizar los supuestos beneficios a través de una simulación de servicios de asesoramiento.

En la causa, centrada en un presunto delito de tráfico de influencias, el juez también ve indicios de otros, como blanqueo y organización criminal.

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