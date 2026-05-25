Los investigadores sitúan el núcleo de la trama en el domicilio de Zapatero

El expresidente de Gobireno, José Luis Rodríguez Zapatero . EFE

La investigación policial sitúa la casa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como un posible núcleo de planificación y dirección de su presunta trama, en la que canalizar y custodiar “la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad”.

Así lo señala un tercer informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional, que subraya el “liderazgo no visible” del exlíder del PSOE, que los investigadores creen que es “consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada”.

En su oficio fechado el pasado 14 de mayo, la UDEF infiere que el núcleo de “planificación y dirección” no se circunscribiría solo al ámbito de la oficina, “sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información”.

Inés Rey manifiesta su "preocupación y sorpresa" por la imputación a Zapatero: "El que yo conozco no es el de ese auto" Más información

Los investigadores ven evidencias de una estructura funcional distribuida en “el uso de la oficina como canal formal de comunicación” a través de Gertru, la interposición de terceros y la “movilidad constante” del expresidente.

Así, hablan de una estructura “dual de funcionamiento” entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario y ven un “patrón logístico” en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero, aludiendo al envío de cajas de vino a su domicilio particular o de facturas emitidas a Análisis Relevante en las que figura su residencia.

La UDEF se basa en el análisis de correos electrónicos para señalar que las facturas de la presunta trama no están vinculadas de forma directa a los servicios, sino que se consulta cómo se adaptan a “conveniencia”, con los conceptos a consignar o incluso los importes.

Un éxcel de clientes mostraría el mando de Zapatero en la empresa clave de caso Plus Ultra Más información

Los investigadores de la UDEF pidieron por ello al juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama registrar la casa del expresidente de Gobierno, así como localizar y asegurar dispositivos que permitieran confirmar los canales de comunicación a través de los que transmitía “sus órdenes”, desde correos electrónicos, telefonía u otros medios de los que dispusiera.

El juez Calama decidió, sin embargo, no registrar el domicilio de Zapatero señalando que por su posición institucional era un ámbito “especialmente sensible” y que el “beneficio potencial para la investigación resulta incierto y meramente hipotético”, por la falta de indicios que permitieran prever obtener elementos probatorios relevantes, por lo que apuntó a una posible desproporción.

El oficio de la UDEF recoge además una alusión a la hipoteca de Zapatero y de su mujer, Sonsoles Espinosa Díaz, al señalar que el 26 de febrero de 2024 adquirieron un inmueble por un precio de 580.000 euros, para el que Santander les otorgó una hipoteca de 500.000 euros, que se canceló al año siguiente, el 16 de enero de 2025, con una transferencia ordenada por la esposa del expresidente.

Feijóo dice que hay que estar “muy podrido” para apoyar a Zapatero Más información

En la caja fuerte del despacho del expresidente, la UDEF intervino numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. Así consta en el acta del registro practicado hace una semana .

Además se ha conocido que la sociedad Apamate Corporate and Trust, que aparece en el caso Plus Ultra en relación a un contrato de asesoría de 120.000 euros con la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, presunto “testaferro” de Zapatero, pagó 300.000 euros a la empresa Deluxe Fortune, relacionada con el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama y que fue utilizada para el cobro de comisiones por contratos de mascarillas.

La UDEF hace constar, “de fuentes abiertas”, la relación de Apamate con ese pago a Deluxe Fortune en uno de sus dos informes incorporados al caso Plus Ultra, en el que se investiga al expresidente del Gobierno como presunto “líder” de una trama de tráfico de influencias.

La mujer de Zapatero comparte con él una cuenta que ingresó 1,5 millones entre 2020 y 2025 Más información

El contrato de Análisis Relevante con Apamate, cuyo administrador único es Carlos Alberto Parra Delgado, le fue remitido a Martínez el 18 de octubre de 2020 por Francisco Flores.

La UDEF señala que podría tratarse de Francisco Enrique Flores Suárez, “empresario venezolano que, informaciones periodísticas, vinculan a una investigación en relación a la presunta financiación ilegal del PSOE” que lleva a cabo la Audiencia Nacional.