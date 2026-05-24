El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree “irresponsable” que el Gobierno “siga más allá de 2026”

Esteban, en un momento de su intervención de este domingo en el mitin de Durango | Javier Zorrilla (Efe)

El presidente del PNV, Aitor Esteban, advirtió este domingo de que sería “irresponsable” que el Gobierno de Pedro Sánchez “siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable” y con “una agenda descontrolada y judicializada”.

Esteban lanzó esta advertencia en su intervención en el acto que su partido celebró en Durango, Vizcaya, cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027, en el que se refirió a los “escándalos judiciales que rodean al Gobierno español” por ser “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental”.

“Aquí no vale todo”, dejó o claro el líder del PNV, que subrayó que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero “es muy seria” .

Tras recordar que el “apoyo de Pedro Sánchez a Zapatero ha sido absoluto”, Esteban opinó que el contenido del auto judicial es “muy grave y muy preocupante”, por lo que hizo hincapié en que el Ejecutivo central “no puede ventilar el asunto apelando al ‘lawfare’”.

“Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin Presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, puntualizó.

El líder del PNV insistió en que esta cuestión es “muy seria” por lo que precisa de “muchas explicaciones” y subrayó que su formación “va a seguir muy de cerca este asunto y los otros del PSOE en los tribunales”.

Como ejemplo de la “falta de rumbo” del Gobierno central se refirió a la huelga de médicos de la que responsabilizó a la ministra de Sanidad, Mónica García, por “poner patas arriba” el Servicio Vasco de Salud al haber aumentado las listas de espera con los paros.

Por ello, Esteban emplazó a la titular de Sanidad a negociar y si no lo hace reclamó “que lo haga Sánchez”, del que dijo “que es tan responsable como la ministra” en este conflicto laboral.

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, se refirió también al escenario político nacional e indicó que “puede pasar cualquier cosa”. No obstante, señaló que el PNV no se va a “despistar” con el show de Madrid” y va a seguir afrontando los retos de futuro en Euskadi.

Al igual que Esteban dedicó unas palabras a la huelga de médicos y opinó que se trata “de una huelga creada por la ministra” que provocó que la sanidad vasca “se haya puesto patas arriba” y volvió a ofrecer que se traspase a Euskadi la responsabilidad de “arreglar el problema que ha creado”.

Pradales afirmó además que su Gobierno “no va a parar” hasta lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, por lo que ha insistió en que la actualización del autogobierno vasco “debe lograr nuevas capacidades y garantías políticas”.

“Nos va mucho en ello porque nuestro futuro como pueblo requiere fortalecer los pilares que nos han permitido levantar un país democrático, justo y avanzado. Somos un pueblo, somos una nación”, reclamó.

Respeta pero no comparte

Por su parte, el Gobierno central respeta pero no comparte la opinión del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería “irresponsable” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable” y con “una agenda descontrolada y judicializada”.

“Tranquilidad”, quisieron señalar fuentes de la Moncloa al ser preguntadas por las palabras de Esteban durante la jornada de ayer.

Las mismas fuentes insistieron en trasladar la idea del presidente del Ejecutivo central de agotar la legislatura hasta el verano de 2027.

“Respetamos su opinión, pero no la compartimos”, señalaron respecto a Esteban.