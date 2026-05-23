Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez

Vista de la manifestación para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, celebrada este sábado en Madrid, a su paso por la Moncloa Daniel González (Efe)

Decenas de miles de personas pidieron este sábado en Madrid la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones anticipadas, entre insultos y acusaciones de corrupción en la denominada ‘Marcha por la Dignidad’, organizada por Sociedad Civil Española, integrada por más de 150 asociaciones y apoyada por el PP y Vox.

La multitudinaria protesta –unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y 120.000 según los organizadores– partió pasadas las 10.30 de la mañana de la plaza de Colón, por la calle Génova, y concluyó cerca de las 12.30 en el Arco de Moncloa.

Los manifestantes que permanecieron en este punto increparon a la prensa al grito de “¡Prensa española, manipuladora!”. Muchos continuaron concentrados en el Arco de Moncloa con sus proclamas al grito de “Pedro Sánchez, dimisión” o “No es un Gobierno, es una mafia”, pero varias docenas más intentaron acercarse al palacio de la Moncloa, lo que obligó a cortar el tráfico en algunas calles e incluso un carril de la A-6.

También hubo momentos de tensión con los policías nacionales, a los que los manifestantes increparon por su supuesta permisividad hacia la migración, e insultos hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Antes de eso, la marcha estuvo encabezada por una gran pancarta de Sociedad Civil Española en la que se podía leer, “Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión”. Portando banderas de España y al grito de proclamas como “No es inmigración es una invasión” o “Reemigración si no comen jamón”, además de insultos al presidente del Gobierno y al ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la marcha ha salido, como estaba previsto.

Las consignas se centran en la corrupción y en la permisividad del Gobierno con los migrantes

Entre los manifestantes se pudo ver al empresario Víctor de Aldama, juzgado por el caso mascarillas e investigado en varias causas más.

También hubo una representación del PP, encabezada por la portavoz en el Senado, Alicia García, quien aseguró a los medios que los españoles han dicho “basta ya” de despertarse cada día con una “nueva trama de corrupción”, en la que “en el centro” está Pedro Sánchez.

García insistió en que el presidente está “en el centro” y es el “responsable político y el encubridor” de los casos de corrupción, desde ser “el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe de Ábalos y Koldo”.

A la convocatoria acudió una nutrida representación de Vox, con su líder, Santiago Abascal, a la cabeza, acompañado por otros dirigentes del partido tras una pancarta en la que se leía “Echar a Sánchez también es una prioridad nacional”.

Abascal aseguró que “España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo” a los ciudadanos y “promoviendo una invasión migratoria” y, ante ello, Sánchez “va a hacer lo necesario por retrasar la convocatoria de elecciones” y “perpetuarse en el poder”, por lo que llama a movilizarse.