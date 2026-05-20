Vox pide retirar el pasaporte diplomático a Zapatero y que no salga de España

José Luis Rodríguez Zapatero EFE

Vox ha pedido a la Audiencia Nacional que retire el pasaporte diplomático al expresidente del Gobierno José Luis Zapatero, que le prohíba salir de España y que le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado que le investiga en la causa sobre Plus Ultra, al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, Vox considera estas medidas cautelares idóneas, necesarias y proporcionadas una vez levantado el secreto en la causa, con el fin de "garantizar la disponibilidad del investigado ante el órgano judicial y la preservación de las fuentes de prueba", destacando que Zapatero cuenta con un pasaporte diplomático vitalicio "que le permite desplazarse internacionalmente con facilidades que exceden las de cualquier ciudadano ordinario".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la aerolínea Plus Ultra. Lo considera presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” .

El magistrado ha aceptado la personación en la causa como acusaciones populares a Vox, al PP, a la asociación Hazte Oír y al colectivo Manos Limpias, siempre que presten una fianza de 5.000 euros. Este miércoles también ha solicitado estar en el procedimiento la asociación Liberum.

Hazte Oír ya ha abonado esa fianza y ha presentado un escrito en el que también solicita medidas cautelares urgentes y diferentes diligencias.

En el escrito de Vox se precisa que las facilidades que otorga a José Luís Rodríguez Zapatero tener pasaporte diplomático suponen una "circunstancia especialmente relevante a los efectos de la valoración del riesgo de fuga", ya que el investigado tiene "unas relaciones nacionales e internacionales que han sido el sustrato de los actos delictivos analizados en esta investigación".

"Los hechos investigados tienen una íntima conexión con la estrecha relación del Sr. Rodríguez Zapatero con Doña Delcy Rodríguez, Don Nicolás Maduro y otros miembros del Gobierno venezolano", explica Vox, que subraya que España carece de convenio de extradición con ese país.

Expone además "la sospecha más que fundada de que pueda contar con los recursos económicos necesarios en los citados países".

Añade que José Luis Rodríguez Zapatero "no ha confirmado expresamente su voluntad de comparecer" ante el juez que le ha citado como investigado para el 2 de junio.

Por eso solicita la retirada del pasaporte diplomático o de cualquier otro documento de viaje, la prohibición de salir de España y que se le obligue a comparecer periódicamente ante el juzgado, poniendo de relieve que estas medidas cautelares se le pueden aplicar "como a cualquier otro ciudadano" y "sin que su condición de expresidente del Gobierno constituya causa de exención o privilegio procesal alguno".

"En definitiva, las medidas solicitadas están justificadas atendiendo a la naturaleza de los hechos investigados, que implican una pluralidad de intervinientes con vínculos políticos y económicos de alto nivel, y en los que existe un riesgo fundado de que las comunicaciones entre ellos puedan dirigirse a la concertación de versiones exculpatorias, la ocultación de pruebas o la destrucción de evidencias", concluye el escrito.

Por su parte Hazte Oír también solicita -en un escrito al que ha tenido acceso EFE- que se prohíba al expresidente salir de España, incluyendo la retirada del pasaporte, y que comparezca cada 15 días en el juzgado, y añade otras medidas cautelares como que se le obligue a prestar una fianza que determine el juez pero que, "en todo caso, comprenda las sumas presuntamente percibidas por el investigado en el seno de la trama", que recuerda que serían 490.780 euros satisfechos a su favor y 239.755 transferidos a la mercantil de sus hijas.

También solicita el embargo preventivo de las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión, productos financieros y participaciones societarias del investigado, y que se le prohíba contratar con la administración.

La asociación ultracatólica pide además varias diligencias, como la declaración como testigo de la exministra de Hacienda María Jesús Montero, y del exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, y que la Policía informe sobre los viajes internacionales que hicieron José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas desde 2017, especialmente a Venezuela. EFE