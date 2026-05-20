Sánchez expresa su total apoyo a Zapatero tras reivindicar su presunción de inocencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EFE

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado todo su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tras reivindicar su presunción de inocencia, y ha garantizado ante las acusaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha pedido la dimisión, que no adelantará elecciones.

"Al Gobierno se llega con votos, no con atajos", ha advertido Sánchez a Feijóo en el cara a cara que han mantenido en la sesión de control del Congreso, donde el presidente se ha referido por primera vez públicamente a la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional.

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El presidente del Gobierno ha defendido toda la colaboración con la justicia y todo el respeto a la presunción de inocencia.

Ha sido entonces cuando ha dejado claro su respaldo al expresidente: "Y todo mi apoyo al expresidente Zapatero".

Sánchez ha recalcado que Zapatero no metió a los españoles en una guerra ilegal y no mintió ante el peor atentado terrorista de la historia de España (en referencia al 11M), sino que extendió derechos y libertades, sacó al país de "una guerra ilegal" en Irak y acabó con ETA.

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Por ello, se ha dirigido a Feijóo señalando que "lecciones de quienes tanto tienen que tapar y tantas vergüenzas que ocultar, ninguna".

En esa línea, le ha pedido que si quiere mirar a la corrupción, se mire él mismo en el espejo o recuerde fotos que tiene de su pasado.

Sánchez ha recordado que Feijóo, en plena campaña electoral en Andalucía, anunció un sumario que estaba bajo secreto y le ha preguntado si esa información se la pasa la misma persona que se la pasa a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "con sus famosos p'alantes".

Lo que si ha garantizado que va a ir "p'alante" es el crecimiento de España tras ocho años de su Gobierno, la creación de empleo y los avances sociales.

"Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha allí donde dan mayoría en los territorios", ha apostillado antes de lanzar la advertencia de que al Gobierno no se llega con atajos, sino con votos, y ratificar que no adelantará los comicios.

Las elecciones, ha afirmado, serán en 2027, y ha añadido que si los españoles quieren, seguirán otros cuatro años más para hacer avanzar a España.

El presidente del Partido Popular ha insistido en su petición de dimisión de Sánchez.

"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha afirmado antes de sugerir aSánchez que actúe "con la coherencia de las acusaciones gravísimas" que se conocieron en el auto, en lugar de seguir "manchando un día más" la Presidencia del Gobierno de España.

Le ha acusado además de no haber llegado al poder "para limpiar nada", sino "para saquearlo todo, incluso la decencia".

Así, ha agregado, el lema del Gobierno de Sánchez es "el que pueda robar, que robe", un lema que han "aplicado tan a rajatabla" que "han robado hasta los que teóricamente estaban retirados".

Feijóo ha iniciado su intervención preguntándole al presidente cómo Zapatero ejercía la influencia en su Gobierno y si ambos hablaban sobre ello directamente.

Además, le ha preguntado cuánto tiempo podrá aguantar sin negar también a Zapatero, como lo hizo con José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Feijóo ha dicho que España "está gobernada por corruptos" y por un Gobierno que "roba manos llenas" y él se va a encargar de cambiarlo cuando llegue a la Moncloa.