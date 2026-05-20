Feijóo pide la dimisión de Sánchez porque Zapatero no habría "delinquido" sin su Gobierno

Alberto Núñez Feijóo EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que -ha dicho- el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, no habría podido "delinquir" sin su Consejo de Ministros.

"Solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir", ha afirmado Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

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Un cara a cara que se produce un día después de que se conociera la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales por el caso de la compañía aérea Plus Ultra.

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Feijóo ha sugerido a Sánchez que se vaya, en lugar de seguir "manchando un día más" la Presidencia del Gobierno de España.