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España

Almeida confirma su candidatura en Madrid para las elecciones municipales de 2027

Efe
20/05/2026 13:21
José Luis Martínez-Almeida
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
EFE
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este miércoles su intención de optar a la reelección en las próximas elecciones municipales tras un "proceso de reflexión" personal, y ha asegurado estar "absolutamente a tope" para seguir al frente de la ciudad.

Almeida ha explicado en declaraciones a los medios posteriores a los actos del 40 aniversario de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (Fad Juventud), que había querido ser "honesto" con los madrileños antes de decidir si concurrir de nuevo a la Alcaldía, al considerar que el cargo exige valorar si se mantienen "las fuerzas, las ganas y la ilusión".

"Una vez hecho ese proceso de reflexión, tengo que decir que estoy a tope. Absolutamente a tope", ha afirmado a la vez que ha defendido que Madrid es una ciudad "imparable" y ha asegurado tener "muchos proyectos por delante" para seguir "sirviendo a los madrileños".

Sobre otros asuntos, y preguntado por la situación política nacional tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Almeida ha sostenido que Pedro Sánchez debería haber convocado elecciones "hace mucho tiempo" por la falta de mayoría parlamentaria y de presupuestos.

El alcalde ha señalado además que "cada día se acumulan motivos" para acudir a las urnas y ha defendido respetar la presunción de inocencia del exmandatario socialista, aunque ha considerado que la resolución judicial que motiva su citación está "lo suficientemente fundada" como para justificar la imputación.

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