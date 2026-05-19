Zapatero, imputado por tres delitos en la causa Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero EFE

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

En este momento se están registrando la oficina del exjefe del ejecutivo y otras tres sedes mercantiles, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

La imputación ha sido decidida por el juez José Luis Calama que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.