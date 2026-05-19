Tíbet, la operación policial en busca de pruebas tras la imputación de Zapatero

Captura de un video enviado por el expresidente Rodríguez Zapatero, este martes, en el que asegura que "jamás" ha hecho gestiones en relación con el rescate" de Plus Ultra. EFE

Operación Tíbet ha sido el nombre con el que han bautizado los cuatro registros policiales simultáneos practicados este martes en busca de pruebas sobre la presunta trama de tráfico de influencias por la que un juez ha acordado imputar por primera vez en democracia a un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La región autónoma china ha dado nombre a la operación policial desplegada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con registros en distintos puntos de Madrid, incluido el despacho del expresidente Zapatero, en la calle Ferraz, muy próxima a la sede del PSOE, según informan fuentes próximas a la investigación.

Poco más de cuatro horas ha durado ese registro, en el que también han participado efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), y que se ha practicado de forma simultánea a los otros tres, incluido el de la agencia de publicidad 'What The Fav S.L.', propiedad de las hijas de Zapatero, Alba y Laura.

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Este ha sido el último en culminar tras más de seis horas de registro en el que las hijas del expresidente han permanecido en el interior de la empresa, en la calle San Germán de Madrid, en el distrito de Tetuán.

Alrededor de las cuatro de la tarde, varios agentes de la UDEF salían de la empresa portando cajas donde se podía leer Operación Tíbet.

Los agentes han acudido también a la empresa 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica, y se ha requerido información a Inteligencia Prospectiva, que se encuentra en obras.

Todo ello en el marco de una operación policial, denominada Tíbet, en la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado los registros dentro de su investigación a una presunta trama de tráfico de influencias en la que ha situado a Zapatero como "líder".

Una organización cuya finalidad, según el juez, "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", aerolínea a la que se concedió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021.