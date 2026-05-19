La Policía registra el despacho de Zapatero y tres empresas, una de ellas de sus hijas

Agentes de la Policía Nacional acceden al edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero EFE

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registran este martes el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las sedes de tres empresas, entre ellas, la de sus hijas, en el marco de la causa sobre la aerolínea Plus Ultra por el que la Audiencia Nacional le imputa.

Fuentes próximas a la investigación han señalado a EFE que por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la policía está practicando estos cuatro registros, todos ellos en Madrid.

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Se trata en concreto del despacho del expresidente, situado en la calle Ferraz, muy próximo a la sede del PSOE; y las empresas 'What the fav' -agencia de publicidad, propiedad de sus dos hijas-, 'Softgestor', dedicada a la asesoría y gestoría jurídica e 'Inteligencia Prospectiva'.

En esta última, los agentes han entregado un requerimiento de información puesto que la empresa está obras.

Las fuentes consultadas también indican que, por orden del juez, se han entregado requerimientos de información en la Sepi.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el caso de la compañía aérea Plus Ultra.