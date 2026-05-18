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España

Yolanda Díaz inicia una visita a China un mes después de la de Pedro Sánchez

Efe
18/05/2026 10:05
Yolanda Díaz
Yolanda Díaz
EFE
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La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, inició este lunes una visita de tres días a China durante la que se reunirá con su homólogo del país asiático, Han Zheng, y con otros altos cargos oficiales y empresariales, además de intervenir en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión 2026.

Díaz, quien visita China apenas un mes después de que lo hiciera el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tiene previsto durante su primera jornada en Pekín un encuentro con el vicepresidente Hang, y una intervención en la citada cumbre, organizada por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT).

También mantendrá reuniones con la presidenta de la Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China, Wang Yuyan; el presidente del grupo empresarial CITIC, Xi Guohua; la consejera de Estado china, Shen Yiqin, y la ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping.

A ello se suman visitas a la cooperativa de medios agrícolas CNAMPG y la de algodón de China, CNCE.

El pasado 15 de abril Pedro Sánchez concluyó una visita oficial de tres días a China, la cuarta en cuatro años, que tuvo un marcado carácter económico y tecnológico y en la que se estrechó la relación bilateral con el gigante asiático, a donde el mandatario prevé volver el año que viene.

China calificó a España como un "socio fiable" tras el viaje de Sánchez, que según el Gobierno chino, contribuyó a la estabilidad global y a reforzar un papel activo de Madrid en la relación entre Pekín y la Unión Europea.

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