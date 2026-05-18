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España

Maíllo: Por Andalucía no cumple sus expectativas de crecimiento ni de echar al PP"

Efe
18/05/2026 10:02
El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, valora los resultados
El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, valora los resultados
EFE
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El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha reconocido este domingo que el resultado de las elecciones autonómicas, en el que han mantenido los cinco diputados que tenían la pasada legislatura, no cumple sus "expectativas de crecimiento" ni el objetivo de "echar al PP de la Junta".

En declaraciones a los periodistas en la sede de IU Andalucía en Sevilla, rodeado de militantes y acompañado por dirigentes regionales de la formación, Maíllo ha advertido que "no va a haber tregua al Gobierno del PP ni al supuesto gobierno de PP y Vox", de los que ha dicho que "van a reactivar una estrategia que viene de 2018".

"La derecha ha retrocedido, ha perdido, porque el aumento de Vox no compensa la bajada del PP", ha asegurado el candidato de Por Andalucía, que ha lamentado que la izquierda no haya conseguido "sumar una alternativa para configurar un gobierno progresista".

El también coordinador federal de IU se ha mostrado "orgulloso" del trabajo realizado por su formación y ha garantizado que van a "seguir siendo una izquierda útil que defienda los servicios públicos, los valores solidarios, la defensa de lo común y de la gente trabajadora, cuyos derechos vamos a defender con uñas y dientes", ha dicho.

Según Maíllo, el PP empezó a perder la mayoría absoluta con las manifestaciones por la sanidad pública. "Hemos sido los más contundentes en enfrentarnos a Moreno y hemos contribuido a esa pérdida de la mayoría absoluta", ha presumido.

Ha valorado que se haya "acabado el tiempo en el que la izquierda transformadora retrocedía" y ha subrayado que en Andalucía "no ha habido el descenso o el achicamiento de espacio que se ha producido en otras contiendas", aunque ha reconocido que les habría gustado conseguir "aunque fuera un sexto diputado, por el simbolismo en el número de escaños de ese punto de inflexión".

Preguntado por los resultados de Adelante Andalucía -que ha pasado de 2 a 8 diputados- y si hubiera sido mejor concurrir de forma conjunta, Maíllo ha opinado que "tal y como ha ido la narrativa de los discursos y las tesis de cada uno, no hubiera sido una suma aritmética ni mucho menos".

"No podemos hablar de lo que hubiera podido ocurrir", ha dicho el candidato de Por Andalucía, que ha dado la enhorabuena a la formación de José Ignacio García por su "estrategia satisfactoria en subida de resultados" y ha valorado que ellos se mantienen. "Poco drama", ha concluido.

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