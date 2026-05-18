Juanma Moreno: Los andaluces han dictaminado que al PP le corresponde gobernar

Juanma Moreno valora los resultados elecotrales EFE

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este domingo, tras ganar las elecciones andaluzas con 53 escaños pero quedarse a dos de la mayoría absoluta, que los andaluces han dictaminado que al PP le corresponde "formar gobierno y gobernar", y que el proyecto "de cambio y transformación sigue con más fuerza que nunca".

En una comparecencia cuando se había escrutado casi el 100 por cien de los votos, Moreno ha salido a las puertas de la sede regional del PP para proclamar la victoria de su partido en los comicios ante decenas de seguidores congregados ante las puertas del edificio, y ha recordado que el PP ha logrado 150.000 votos más que en 2022.

Juanma Moreno ha salido a la calle para ser arropado por decenas de personas tras conocerse los resultados, al son de canciones de Viva Suecia, de Lori Meyers, y sobre todo de la canción "icono" de la campaña, 'Kilómetro Sur', que canta el propio candidato y que ha sonado en todos y cada uno de los actos en los que ha participado.

Moreno, que ha agradecido a los más de 1,7 millones de votantes el apoyo recibido, ha recordado que se planteó tres objetivos de los que se han cumplido dos -ganar las elecciones y ser la primera fuerza en las ocho provincias-, y que respecto a la última -revalidar la mayoría absoluta- se ha quedado a dos escaños de lograrlo.

Ha recordado que el PP ha superado en 20 puntos a la segunda fuerza -el PSOE- y en 30 a la tercera -Vox- y ha reconocido la dificultad que supone sacar mayoría absoluta pese a lograr un porcentaje de voto similar al logrado en 2022, de forma que "no hemos sacado matrícula de honor pero hemos sacado un sobresaliente".

Lograr 1,7 millones de votos era una cifra "impensable" hace siete años y medio "cuando empezamos el proyecto del cambio y de reforma", ha confesado Moreno, quien ha indicado que no va a "defraudar" ante dicho apoyo.

Juanma Moreno ha agradecido el apoyo de sus militantes y de la dirección regional y nacional, especialmente del líder nacional del PP, Alberto Núñez-Feijóo, y ha reiterado que los andaluces le han dado "un mandato claro, y creo que definitivo: que sigamos transformando Andalucía".

"Sigamos en ese proyecto que comenzamos en el 2019 para hacer de esta tierra más próspera y de más bienestar", ha apuntado el presidente de la Junta, quien ha advertido de que él aspira "a dar cuatro años más de reformas, de impulso y de estabilidad" para Andalucía.

Ha destacado que sea un día "bonito y precioso para todos los demócratas" porque la participación electoral ha subido respecto a la anterior convocatoria hasta el punto de destacar "todo lo que se pierden los dictadores" por no tener el "calor y el aprecio" de su pueblo.

Moreno ha insistido en seguir "con el proyecto común de mantener la convivencia" y ha propuesto seguir trabajando "con honestidad y sinceridad" para solucionar los problemas de 9 millones de andaluces.

Cuando ha terminado la intervención, en la sala de prensa, el presidente de la Junta y candidato se ha acercado a saludar a los miembros del partido acreditados en la sede, mientras que el grupo musical que canta junto con Moreno, que según la organización, se llama 'Kilómetro Sur' ha colocado sus instrumentos para cantar.

Según fuentes del PP, este grupo de jóvenes se ha creado 'ex profeso' para esta ocasión, un proyecto que ha nacido al mismo tiempo que la canción pegadiza que ha acompañado al candidato en toda la campaña.